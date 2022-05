A guerra da Ucrânia é um confronto entre o princípio imperialista de que as grandes potências têm o direito de estabelecer “esferas de influência” e submeter as outras potências, nessa esfera, a uma soberania limitada, e o princípio democrático de que as nações têm direito a escolher os seus destinos ou, como diz a carta das Nações Unidas, os povos têm o direito a dispor de si próprios.