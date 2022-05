Um silogismo na redução do IRS

Na passada sexta-feira, durante a audição na Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito da discussão na especialidade da proposta de lei do OE 2022, o secretário dos Assuntos Fiscais António Mendonça Mendes, pela voz do ministro das Finanças Fernando Medina - reiterando o que antes havia declarado, inclusivamente pelas vozes inocentes (porque tiveram ou têm assuntos mais importantes a tratar) dos ministros Centeno e Leão e do próprio primeiro-ministro - afirmou, em síntese, que “as alterações que agora são feitas no desdobramento dos escalões do IRS complementam as que já tinham sido feitas aquando do desdobramento (em 2018) de 5 para 7 escalões e mostram, no seu conjunto, um ganho significativo e mais concentrado sobre os escalões mais baixos do IRS”.

Acontece, porém, que os mais baixos rendimentos (de trabalho e pensões), ou seja os até 800 euros, tributados exclusivamente pelo 1.º escalão e que não beneficiaram ou beneficiam de isenção ou redução de imposto pelo mecanismo do “mínimo de existência”, pagaram em 2018, em 2019, em 2020, em 2021 e irão pagar em 2022 a mesma colecta de IRS que suportaram em 2017. Face ao facto de inexistência de qualquer redução de imposto nos rendimentos dos mais carenciados, tributados pela taxa de 14,5%, e tomando, sem “ses” nem “mas”, como outra premissa que quem convictamente (por repetição) mente é mentiroso, torna-se desnecessário expressar a óbvia conclusão do aforismo.

Eduardo Mendes Fonseca, Lisboa

Um relativo bem estar

Esta rapariga é esperta e parecer honesta no seu raciocínio. O radicalismo de esquerda de outros tempos, a que poucos já ligam, não funciona, nunca funcionou, é verdade. O comunismo puro e ortodoxo, idem, idem, está pelas ruas da amargura e por (poucos) países discutíveis. A esquerda baralha-se, hesita, concede, facilita. Convém no entanto lembrar (sou pessoa de esquerda, sou suspeito) que algumas conquistas do homem ao longo dos tempos – horários de trabalho, soluções sociais de saúde, educação, distribuição de riqueza, relativa liberdade de expressão, fim de ditaduras instaladas, etc., não foram – nunca foram – por iniciativa de liberais, ou governos ou políticas de direita – monarquias e ditaduras nem pensar.

Foram conseguidas, muitas vezes através de lutas, mortes e sacrifícios e sempre por pessoas de esquerda, é bom não esquecer. Infelizmente os regimes de uma aparente e “razoável” dita esquerda, criteriosamente votados por quem neles acreditou, têm vindo a “falhar” – isto é, a pactuar com ideias, ideais, hábitos capitalistas e submissão às gloriosas regras do liberalismo e da “livre concorrência” o que acarreta duas funestas consequências: os lobos (lobos, não apenas lobbies) do capital esfregam as mãos de contentamento – afinal este é o seu mundo – e os povos, fartos e desiludidos, voltam-se para populistas, extrema-direita e por aí fora. E a culpa é, em parte, da dita esquerda (com muito pouco de esquerda) que prometeu quase tudo e nunca cumpriu quase nada.

Carlos Reis, Lisboa

Um problema para a UE e para a NATO

O presidente autocrata da Turquia, Recep Erdorgan, não se mostra favorável à entrada da Finlândia e da Suécia na NATO e ameaça vetar a entrada destes dois países na Aliança. Afirmar que “a Suécia é um centro de incubação de organizações terroristas” e que “nenhum destes países tem uma atitude clara e aberta em relação às organizações terroristas” é quase um delírio injustificável e é uma forma de criar problemas à Comunidade Europeia e à NATO. Quem marca pontos e deve estar a esfregar as mãos de contente com esta atitude de Erdorgan é Putin. A pretensão da Finlândia e da Suécia está, neste momento, a ser condicionada por um senhor cuja governação autoritária tem sido uma constante. É inadmissível que a Turquia esteja a criar problemas numa altura em que vários países da Comunidade Europeia estão empenhados em resolver o problema da guerra na Ucrânia enquanto outros procuram entrar na NATO para se sentirem mais seguros face à imprevisibilidade da política de Putin. Esta atitude de Erdorgan só vem complicar a situação e a sua justificação para a não entrada da Finlândia e da Suécia na NATO não tem fundamento. Duma coisa pode estar certo Erdogan: Putin agradece o escolho colocado na engrenagem receptiva da NATO.

António Cândido Miguéis, Vila Real

A lição de Loff

Que extraordinária lição de história nos concede Manuel Loff (PÚBLICO de ontem) nomeadamente sobre a 2.ª guerra mundial. Penso que muitos comentadores, leitores das cartas ao director e até alguns jornalistas deveriam reflectir naquilo que é descrito por Manuel Loff baseado em factos históricos e não em propaganda que por aí circula sem nenhuma base ou fontes credíveis e assim ajudar-nos a compreender melhor a guerra que se trava na Ucrânia e nas adesões à NATO da Finlândia e da Suécia.

Daniel Marques Simões, St.º António da Charneca