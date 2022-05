Ainda há comandantes no interior de Azovtal, mas já se renderam quase mil soldados

Depois de um “dia difícil”, mas necessário para “salvar a Ucrânia e o seu povo”, como disse Volodymyr Zelensky, continuaram as rendições em Azovstal. Só nas últimas 24 horas, de acordo com o Ministério da Defesa russo, ter-se-ão rendido 694 soldados ucranianos, 80 dos quais feridos. No total, desde segunda-feira, o número de soldados que deixaram o complexo industrial de Azovstal já estará perto dos mil (959 mais exactamente).

No entanto, os principais comandantes ucranianos ainda estão no interior da siderurgia e não se renderam, revelou o líder separatista de Donetsk, Denis Pushilin. “Eles não saíram” até agora, disse, citado pela agência de notícias DAN. O separatista acrescentou que será o tribunal a decidir o futuro dos soldados ucranianos que se renderam na fábrica.

Sobre a situação em Azovstal, Hanna Maliar, vice-ministra da Defesa da Ucrânia, garantiu à BBC que a operação de resgate dos combatentes ucranianos barricados só vai estar terminada quando estiverem todos em território controlado pela Ucrânia. “Ainda há muitas pessoas dentro da Azovstal e continuamos as negociações para as retirar de lá”, afirmou. Trata-se de uma operação delicada, continua, que poderá tornar-se perigosa.

Na noite de terça-feira, o destino dos soldados que se renderam na siderurgia de Azovstal ainda era incerto. Do lado russo, surgiu a possibilidade de serem julgados por crimes de guerra. Do lado ucraniano, fala-se numa troca de prisioneiros.

Quero salientar que a Ucrânia precisa dos seus heróis vivos Volodymyr Zelensky

Hanna Maliar desvaloriza a possibilidade de serem julgados por crimes de guerra, acreditando tratar-se de “propaganda doméstica na Rússia”. “As negociações ainda estão a decorrer e temos esperança num resultado positivo.”

Enquanto não se sabe o destino destes militares, os seus familiares mostram-se preocupados. Anna, que tinha um irmão dentro da siderurgia, disse à BBC que “ainda há muita preocupação acerca da forma como vão ser tratados e se vão conseguir sobreviver até uma troca” ter lugar.

Oksana, mulher de um dos militares, mostrou-se também preocupada pelo facto de estarem a ser levados para territórios controlados pelos russos: “Estamos muito preocupados pelas coisas que lhes podem acontecer”.

De acordo com o ministério russo, os militares mataram 270 soldados ucranianos e “54 unidades de equipamento militar foram desactivadas” durante a noite. Além disso, terão sido abatidas duas aeronaves e 15 drones. Do lado ucraniano, ainda não há um número oficial. Esta informação não foi verificada de forma independente.