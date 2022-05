Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

Nas últimas 24 horas renderam-se mais de 600 soldados ucranianos na Azovstal, mas os principais comandantes continuam no complexo, afirma Kiev. A Finlândia e a Suécia anunciaram a candidatura à NATO. A adesão — que deverá levar apenas umas semanas — continua a ser posta em causa pela Turquia. Moscovo anunciou a expulsão de 85 diplomatas. Este artigo será actualizado ao longo do dia.

► Moscovo diz que se renderam 694 soldados ucranianos na Azovstal nas últimas 24 horas. Desses, pelo menos 80 estavam feridos. Desde segunda-feira já se renderam 959 soldados ucranianos. No entanto, os principais comandantes ucranianos ainda estão no interior da fábrica e não se renderam, revelou o líder separatista de Donetsk, Denis Pushilin.

► A Rússia anunciou a expulsão de diplomatas espanhóis (27), italianos (24) e franceses (34). A retaliação surge devido à aplicação de medidas semelhantes por parte dos mesmos três países.

► A Finlândia e a Suécia anunciaram a sua candidatura à NATO. O processo de adesão deverá levar apenas umas semanas. “Um momento histórico que devemos aproveitar”, classificou o secretário-geral da NATO. No entanto, a adesão dos dois países está a ser posta em causa pela Turquia, que considera que ambos apoiam grupos terroristas.

► O Presidente da República avançou que António Costa vai visitar vários países de Leste, incluindo a Ucrânia. O primeiro-ministro chega esta noite a Bucareste, encontrando-se na quinta-feira com os militares portugueses em missão na Roménia, e segue depois para a Polónia, onde visitará um campo de refugiados ucranianos na sexta-feira.

► A Comissão Europeia admitiu a imposição de um “preço máximo administrativo do gás” ao nível da UE em caso de ruptura total do fornecimento russo no Inverno, propondo também redução da procura e compras conjuntas.

​► Mais de 28.000 soldados russos foram mortos até agora, avança o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Até ao momento, não houve avanços nas negociações de paz entre os dois países. O porta-voz do Kremlin afirma que Kiev está a demonstrar total relutância em continuar as conversações.

► O primeiro russo julgado por crimes de guerra foi a tribunal esta quarta-feira e confessou o assassinato de um civil. Vadim Shishimarin, 21 anos, poderá enfrentar 10 a 15 anos de prisão e, se for condenado pela violação das leis da guerra, receber a sentença de prisão perpétua.

► A organização não-governamental Human Rights Watch denunciou as execuções sumárias, torturas e outros abusos graves cometidos sobre civis pelas forças russas que controlam grande parte das regiões ucranianas de Kiev e Chernihiv. Os casos terão acontecido entre finais de Fevereiro e em Março.