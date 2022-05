Papa brinca e diz que precisa de um shot de tequila para aliviar as dores

Os médicos pessoais do Papa provavelmente não concordarão com Francisco que declarou, em tom de brincadeira, que um shot de tequila poderia ajudá-lo a aliviar as dores do seu joelho.

Na última audiência geral, o papamóvel atravessa a Praça de São Pedro e um grupo de seminaristas mexicanos grita e pergunta ao Sumo Pontífice como está o seu joelho. “Está a ser um malandro”, responde o Papa argentino, em espanhol. A dor no joelho e problemas nas pernas já obrigaram o Papa a recorrer ao uso de uma cadeira de rodas para se deslocar.

Um dos seminaristas agradeceu ao Papa por continuar a cumprir os seus deveres apesar das dores, dizendo a Francisco, de 85 anos, que a sua persistência é um exemplo para eles como futuros padres. Ao reparar que eram mexicanos, por causa da bandeira que carregavam, o Papa disse-lhe: “Sabe o que preciso para minha perna? Um shot de tequila.”

Depois de muitas gargalhadas, um deles gritou: “Se um dia formos a Santa Marta [a residência do Papa no Vaticano], traremos uma garrafa!” Um dos seminaristas, Rodrigo Fernández de Castro, publicou na rede social TikTok, a troca de palavras entre eles e Francisco.