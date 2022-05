Em 1947, a partição da Índia Britânica separou quatro irmãos. Depois de 75 anos, reencontraram-se

A saída dos britânicos da Índia originou uma traumática partição do território, em 1947, que deu origem ao Domínio do Paquistão (actual República islâmica do Paquistão) e à União Indiana (República da Índia), deixando um rasto de destruição, obrigando a um êxodo forçado, com várias famílias separadas, e dando origem a um conflito entre dois vizinhos com armas nucleares, que, por quatro vezes, abriram fogo um contra o outro (em 1947, 1965, 1971 e 1999, três vezes a propósito da disputada Caxemira e uma por causa do actual Bangladesh), sempre com o fantasma atómico a pairar na região.

Foi durante a partição da Índia, em que foram divididas as províncias de Bengala Ocidental e Oriental e a região de Punjab, que muitos habitantes dessas zonas se viram obrigados a escolher um território. Na altura, Mumtaz Bibi, nascida no seio de uma família sikh, estima que tinha entre 2 e 3 anos quando foi encontrada por um casal muçulmano a chorar junto ao corpo da mãe.

Muhammad Iqbal e Allah Rakhi acolheram a menina e levou-a consigo para o Paquistão. Adoptaram-na e criaram-na como muçulmana, nunca lhe revelando que não era filha biológica dos dois. Até que, há dois anos, a saúde de Muhammad Iqbal se deteriorou e o homem decidiu contar à filha o início da sua história, revelando-lhe a sua origem sikh.

Após a morte do pai, Mumtaz Bibi decidiu procurar as suas raízes, contando com a ajuda do filho Shahbaz e da sua perícia nas redes sociais. Na sua posse tinham o nome do pai de Mumtaz Bibi e da aldeia onde foi encontrada em Punjab. Foi o suficiente para um desfecho feliz e emocionante.

Depois de 75 anos, Mumtaz Bibi reencontrou os irmãos Amarinder, Gurmeet e Narendra, noticiou o paquistanês Dawn News, especificando que os três homens conseguiram encontrar-se com a irmã perdida através do corredor de Kartarpur, uma ligação terrestre que permite a circulação de peregrinos sikhs indianos que queiram visitar um importante templo no Paquistão e que não requer vistos (os sikhs paquistaneses não podem fazer o caminho inverso)​.

Apesar da estranheza, pelos anos em que estiveram separados e por Bibi ser muçulmana, a família mostrou-se emocionada com o reencontro.