Vouguinha, um Verão sobre carris: Comboio Histórico volta a apitar numa linha única no país

O Comboio Histórico da Linha do Vouga regressa em nova edição estival. CP confirma viagens turísticas entre Aveiro e Macinhata do Vouga aos sábados.

Voltou em 2019 a apitar e vai continuar sobre carris a cada nova temporada de férias, tal como o seu “primo”, o Comboio Histórico do Doutro, também já com próximas viagens agendadas. Depois de algumas edições especiais, o Comboio Histórico do Vouga regressa para passar o Verão entre Aveiro e Macinhata do Vouga, todos os sábados, a partir de 11 de Junho.

No total, e até 15 de Outubro, fará “19 circulações”, confirma a CP em comunicado, utilizando a sua “composição com cinco carruagens históricas, rebocadas pela locomotiva diesel 9004 e com uma capacidade para 206 lugares”. Segundo a empresa, o Vouguinha "tem sido um sucesso”, com “várias edições esgotadas e taxas médias de ocupação da ordem dos 84%”.

É uma viagem no tempo, sublinha-se, pela “única linha de via estreita em operação no nosso país”. As carruagens datam dos primeiros anos do século XX. “São surpreendentes, com bancos de madeira envernizados e detalhes deliciosos no seu interior, destacando-se, no entanto, os varandins de ferro nas extremidades onde muitos passageiros preferem viajar”, escrevia o jornalista do PÚBLICO Carlos Cipriano.

Fotogaleria O regresso às viagens a vapor à linha do Vouga. Um dia histórico acompanhado por milhares de entusiastas da ferrovia, portugueses e estrangeiros.

O programa de festas inclui as belas paisagens, música e passeios. O comboio parte de Aveiro às 13h50 com destino a Macinhata do Vouga, onde chega às 15h; aqui, os clientes são “recebidos por um grupo de música e cantares tradicionais na plataforma da estação”. Sugestões locais: visita ao Museu Ferroviário de Macinhata, mostra e compra de produtos regionais.

Às 16h25, o comboio parte de Macinhata do Vouga, chega a Águeda pelas 16h51, onde fica cerca de 1h30 com tempo para visitar o centro histórico e zona ribeirinha da cidade. Para as 19h, está marcada a chegada a Aveiro.

Os preços são de 35 euros para adultos e 20 para crianças (4-12). Mais informações e reservas de bilhetes no site da CP.