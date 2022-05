Grupo Pestana volta aos lucros com resultados de 23 milhões de euros

Receitas do negócio de hotelaria duplicaram para 139,2 milhões de euros no ano passado, mas ficaram ainda abaixo dos valores de 2019.

Depois das perdas de 32,2 milhões de euros registadas em 2021 por causa da pandemia de covid-19, o Pestana Hotel Group (PHG) conseguiu inverter os resultados no ano passado, período no qual alcançou um lucro de 23 milhões de euros. Apesar da recuperação, este indicador ainda está a menos de metade dos 79 milhões registados em 2019.

De acordo com o comunicado do grupo divulgado esta quarta-feira, o EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações), foi de 96,2 milhões de euros em 2021, “quase triplicando o resultado obtido no turbulento contexto pandémico do ano anterior, mas ainda a 60% de valores de 2019”.

A vertente de hotelaria do grupo, de acordo com o comunicado, passou de perdas operacionais de 8,1 milhões para um ganho de cerca de 50 milhões de euros em 2021. “Com uma actividade diversificada, mas muito assente na hotelaria, o grupo retomou o peso da actividade hoteleira, a sua principal desde há 50 anos”, refere o comunicado, acrescentando que as receitas deste segmento “duplicaram para 139,2 milhões de euros”, um valor que ainda está abaixo do obtido em 2019.

“A solidez do grupo Pestana, a imagem nacional e internacional e a capacidade das nossas equipas, permitiram-nos regressar aos lucros, apesar de termos vivido mais um ano atípico”, afirmou o presidente executivo do grupo, José Theotónio. “A capacidade de reabrir os hotéis na sua quase totalidade, de manter o pipeline de aberturas previstas e a continuação do bom desempenho da área do imobiliário, contribuíram para o reequilíbrio das operações”, acrescentou o gestor, citado no comunicado.

Com mais de cem hotéis, o grupo abriu com nove novos hotéis no período de crise, quatros dos quais no estrangeiro (dois em Marrocos, um em Espanha e outro nos EUA). O mais recente foi o Pestana Douro, no Porto, que abriu portas em Abril depois da reconversão de uma antiga fábrica da CUF na qual se produziram sabonetes e velas.

No ano passado, de acordo com os dados do INE, os proveitos totais dos alojamentos turísticos chegaram aos 2331 milhões de euros, valor que representa uma subida de 61%, ou 885 milhões de euros, face a 2020. Apesar desta recuperação, que coloca os níveis de receita ligeiramente superiores aos de 2014, o valor representa quase metade do montante de 2019 (-45,7%). Segundo o INE, (que não contabiliza as unidades de alojamento local com menos de 10 camas), os proveitos de aposento fixaram-se em 1,8 mil milhões de euros, mais 62,8% face a 2020 e menos 45,8% face a 2019, com os turistas estrangeiros a serem ainda menos, e pelo segundo ano consecutivo, do que os turistas portugueses.

O valor das exportações de turismo chegou aos 9943 milhões de euros em 2021, mais 29% face a 2020 mas ainda inferior em 46% quando comparado com 2019.