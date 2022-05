Autoridade da Concorrência dá “luz verde” à compra da Efacec pela DST

A Autoridade da Concorrência (AdC) não se opõe à aquisição da Efacec pela DST, por considerar que a mesma não cria “entraves significativos à concorrência efectiva no mercado nacional ou numa parte substancial do mesmo”.

O conselho de administração da AdC deliberou “adoptar uma decisão de não oposição à operação de concentração (…), uma vez que a mesma não é susceptível de criar entraves significativos à concorrência efectiva no mercado nacional ou numa parte substancial do mesmo”, anunciou a entidade, em nota publicada no seu site.

A decisão da AdC facilita o avanço da reprivatização da Efacec, nacionalizada em 2020, processo que o ministro da Economia, António Costa Silva, espera concluir até ao final de Junho.

O grupo DST, com sede em Braga, notificou a AdC da aquisição de 71,73% do capital da Efacec, depois da assinatura de um contrato de venda directa com a Parpública, em Março do corrente ano.

O grupo de Braga desenvolve actividade nos sectores de engenharia e construção, energias renováveis, telecomunicações, ventures e imobiliário, essencialmente em Portugal, alguns dos quais são também as principais áreas de actuação da Efacec, nomeadamente nas áreas da energia, fabricando equipamentos que cobrem toda a cadeia de valor do sector energético, desde a geração de energia à transmissão e distribuição, incluindo a manutenção e renovação desses equipamentos, e ainda o desenvolvimento de soluções integradas e sistemas para infra-estruturas de energia, ambiente, indústria, transportes e mobilidade eléctrica.