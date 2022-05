Ronnie O’Sullivan, um colosso boémio a viver em agonia

Para muitos, o inglês é o melhor que alguma vez se debruçou numa mesa de snooker. A jogar pela vida e a viver pelo jogo, o seu maior adversário será sempre ele próprio. A questão no meio desta existência vertiginosa não é quanto é que Ronnie precisa do snooker, mas quanto é que o snooker precisa de Ronnie.

Ronnie O’Sullivan é magia e abismo – umas vezes de postura sóbria e imperturbável, outras com laivos de excentricidade e desvario. Com um taco na mão, e debruçado numa mesa de bilhar, faz do snooker o palco para a encarnação perfeita do epíteto de génio louco.