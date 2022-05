Roland Garros: Pedro Sousa e Nuno Borges a uma vitória do quadro principal

Os dois primeiros tenistas portugueses a entrarem em acção nesta quarta-feira, em Paris, garantiram um lugar na derradeira fase do qualifying .

Os tenistas portugueses Pedro Sousa e Nuno Borges estão a um passo do quadro principal de Roland Garros, depois de terem ultrapassado a segunda ronda da fase de qualificação do torneio parisiense.

Sousa, de 33 anos, impôs-se ao italiano Lorenzo Giustino (205.º da hierarquia ATP) com expressivos 6-4 e 6-1, em 1h23m, avançando para a terceira e última ronda do qualifying do segundo Grand Slam da temporada.

Sousa, 287.º classificado da hierarquia mundial, superiorizou-se na “dança” de quebras de serviço no primeiro set - houve cinco breaks, três favoráveis ao português - e triunfou no primeiro parcial, antes de embalar para uma vitória tranquila no segundo.

O português quebrou o serviço de Giustino logo no primeiro jogo do segundo set e voltou a fazê-lo duas vezes mais, anulando ainda os quatro break-points que enfrentou no sexto jogo.

Sousa regressa assim à terceira ronda de qualificação de Roland Garros, fase em que “caiu” em 2017 e 2012, aguardando agora o desfecho do encontro entre o moldavo Radu Albot (112.º) e o australiano Jason Kubler (161.º) para conhecer o próximo adversário.

Quem também estará presente na próxima fase da qualificação é Nuno Borges (126.º). O tenista da Maia foi mais forte do que o brasileiro Felipe Meligeni Rodrigues (190.º) e, embora tenha perdido o primeiro ser no tie-break, respondeu da melhor forma nos parciais seguintes e impôs-se por 6-7(5/7), 7-6(7/3) e 6-2.

Borges, 20.º cabeça de série da fase de qualificação, tem agora o húngaro Zsombor Piros (189.º) como derradeiro obstáculo à entrada no quadro principal de Roland Garros.