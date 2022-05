Gastão Elias falha terceira ronda do qualifying de Roland Garros

O tenista português Gastão Elias falhou nesta quarta-feira o acesso à terceira ronda de qualificação de Roland Garros, após ser afastado pelo espanhol Bernabé Zapata Miralles, em dois parciais.

Na terra batida parisiense, o número três nacional foi batido pelo 133.º jogador mundial, em apenas 56 minutos, por um duplo 6-1.

No primeiro parcial, Elias, que não disputava o Grand Slam francês desde que foi eliminado na primeira ronda do quadro principal em 2017, permitiu a quebra do serviço em três ocasiões, crucial para entrar da pior maneira no encontro.

No segundo set, o actual 157.º colocado da hierarquia ATP voltaria a fracassar, novamente em três jogos de serviço, ficando pelo caminho e às “portas” do quadro principal do segundo major da temporada.

Na terceira ronda do qualifying, os compatriotas Pedro Sousa e Nuno Borges vão discutir o acesso ao quadro (já está confirmado João Sousa), diante do australiano Jason Kubler (161.º) e do húngaro Zsombor Piros (189.º), respectivamente.