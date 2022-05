Filip Kostic, o extremo que tem rebocado o Eintracht europeu

Internacional sérvio tem feito uma grande temporada, com destaque para o jogo com o Barcelona, nos quartos-de-final. Nos últimos anos, tem vindo a ganhar cada vez mais protagonismo em Frankfurt.

O Eintracht Frankfurt é um dos finalistas da Liga Europa 2021-22, feito que não poderia ter sido alcançado sem o contributo de Filip Kostic. O extremo sérvio tornou-se num dos melhores atacantes da Bundesliga, nesta temporada, e foi decisivo para a vitória dos alemães na eliminatória frente ao Barcelona, nos quartos-de-final.

Depois de 42 anos sem alcançar uma final europeia, a equipa alemã, que já venceu o troféu (então denominado Taça UEFA) em 1979-80, tenta agora assegurar a sua segunda conquista na competição. A trajectória do Eintracht Frankfurt é, de facto, assinalável e revela grande solidez: em 12 jogos, não perdeu nenhum, tendo somado sete vitórias e cinco empates.

Têm sido vários os activos do plantel do Eintracht a catapultar a equipa para o topo, mas entre eles destaca-se o extremo sérvio de 29 anos, que tem sido providencial na manobra ofensiva da equipa desde 2019, a última vez que o clube chegou às meias-finais da Liga Europa (perdeu nas grandes penalidades com o Chelsea).

???? Destaque do Frankfurt, Filip Kostic é um daqueles jogadores com pouca mídia e muito futebol!pic.twitter.com/E9qj9Z0yEn — FutbooBR ???? (@FutbooBR) May 17, 2022

Nessa época, Filip Kostic contribuiu com 10 golos e 12 assistências para a performance do Eintracht nas várias frentes, tendo melhorado os números na temporada seguinte, em que fixou um recorde pessoal, com 12 golos e 17 assistências em 51 partidas. Na presente campanha, o internacional sérvio apresenta um total de sete golos marcados e 12 assistências em todas as provas.

Fonte de perigo constante

Kostic é, de resto, o líder em assistências da actual edição da Liga Europa, depois de ter feito a quinta e ter marcado por duas vezes contra o Barcelona, nos quartos-de-final. Na Bundesliga, o jogador de 29 anos apresenta uma média de 6,96 cruzamentos por jogo, o que o coloca no topo deste indicador no campeonato alemão.

Quando não alimenta os companheiros de equipa a partir das alas, o craque sérvio ataca a última linha de defesa do adversário com as suas habilidades de drible, parâmetro no qual também se distingue nesta Liga Europa.

Embora Kostic tenha admitido que seu o desempenho na vitória frente ao Barcelona foi o melhor da carreira, nem sempre foi fácil para o extremo afirmar-se na Alemanha. Kostic teve passagens sem sucesso pelo Estugarda e Hamburgo, tendo mesmo descido de divisão nesse período, mas antes tinha brilhado nos Países Baixos, ao serviço do Groningen, com 11 golos em 48 jogos.

A caminhada, porém, começou nos sérvios do Radnicki Kragujevac, clube de infância de Filip. E a ascensão ganhou novos contornos com o contributo de Fredi Bobic, director desportivo que o contratou inicialmente para o Estugarda, em 2014, e que, quatro anos depois, foi novamente recrutá-lo para representar o Eintracht Frankfurt, num empréstimo de dois anos com opção de compra.

Sob as ordens de Adi Hütter, técnico que o acolheu em Frankfurt, Kostic acrescentou aos predicados ofensivos um maior rigor sem bola e isso abriu-lhe as portas da titularidade no sistema preferencial do treinador austríaco, o 3x5x2. O sérvio passou a cobrir toda a ala esquerda, o que lhe deu espaço suficiente para utilizar a velocidade e demonstrar a sua qualidade com a bola.

???? Barcelona ?? Eintracht Frankfurt ????



Barça está fora da Liga Europa, depois de uma grande exibição de Filip Kostic ????, que esteve nos 3 golos alemães ??#UEL #BarcaEintracht #RatersGonnaRate pic.twitter.com/0WvLnAYaTd — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) April 14, 2022

Com a mudança do comando técnico no Eintracht, agora liderado por Oliver Glasner, o sérvio manteve o protagonismo. Atlético e com um pé esquerdo letal, Kostic tem mostrado grande capacidade de casar funções ofensivas e defensivas e, no Verão passado, foi dado como certo na Lazio, mas a oferta não convenceu os dirigentes do Eintracht.

O interesse em Filip Kostic, porém, deverá ter disparado nos últimos meses. E, para o Eintracht, a próxima janela de transferências será uma das últimas oportunidades para conseguir um negócio chorudo, já que o contrato do jogador expira em 2023. O que acontecer logo à noite, em Sevilha, diante do Rangers, poderá fazer disparar o valor das propostas.

