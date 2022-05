Dainese vence e Almeida cai uma posição no Giro

Este foi um dia tranquilo para quem luta pelo triunfo no Giro, ainda que João Almeida tenha caído uma posição, fruto da bonificação que Richard Carapaz ganhou num sprint intermédio.

Alberto Dainese (DSM) venceu nesta quarta-feira a etapa 11 da Volta a Itália. Na chegada a Reggio Emilia, o ciclista italiano, o primeiro a vencer neste Giro 2022, bateu ao sprint Fernando Gaviria (Emirates) e Simone Consonni (Cofidis), depois de “roubar” o triunfo ao colombiano em cima da linha de meta. Para Dainese foi o terceiro triunfo como profissional e o primeiro numa “grande volta”, enquanto quem ficou de “mãos a abanar” foi novamente Caleb Ewan, mais uma vez fora do pódio da etapa – foi quinto.

Este foi um dia tranquilo para quem luta pelo triunfo no Giro, ainda que João Almeida tenha caído uma posição, fruto da bonificação que Richard Carapaz ganhou num sprint intermédio – estão ambos empatados em tempo, mas com o equatoriano em segundo lugar e o português em terceiro.

Quem não entrou nas contas deste sprint foi Biniam Girmay, vencedor da etapa 10. O destaque que deu à Eritreia e ao ciclismo africano foi, porém, contrabalançado por um azar no festejo. No pódio, atingiu-se a si próprio com a rolha do champanhe e a lesão no olho fê-lo abandonar este Giro mais cedo.

Almeida quis bonificar

Depois de uma semana de etapas teoricamente animadas que foram aborrecidas, temos agora etapas teoricamente aborrecidas que acabam por ser animadas. Nesta quarta-feira, foi isso que aconteceu. Era um percurso totalmente plano e sempre a direito, num desenho perfeito para um final ao sprint – ainda que com uma recta relativamente curta, a requerer um velocista de explosão rápida, mais do que um sprinter de longas distâncias –, mas que acabou por ser bastante mexido.

Houve, como esperado, uma pequena fuga, mas, apesar dos cinco minutos que chegou a ter, foi facilmente anulada. E nesta fase da etapa houve João Almeida ao ataque. O português estava a pensar nas bonificações de tempo num sprint intermédio, mas acabou por não levar os intentos a bom porto – foi Richard Carapaz quem levou a bonificação, igualando Almeida na classificação geral.

Depois, o vento chegou a fazer algumas bordures e deixou as equipas apreensivas, sobretudo as que têm candidatos ao triunfo final, mas a zona de vento acabou por passar sem problemas significativos – Caleb Ewan chegou a perder o contacto com o pelotão, mas acabou por reentrar, embora esse esforço o tenha feito vacilar mais tarde na ponta final da etapa.

Ainda houve uma aventura a solo de Dries de Bondt, mas o próprio saberia que era momento mais para mostrar os patrocínios do que para vencer a etapa. O pelotão neutralizou-o a cerca de mil metros da meta e o sprint final caiu para Dainese, que fez uma recuperação tremenda nos últimos metros da etapa.

Para esta quinta-feira está agendada uma etapa de média montanha e muito “sobe e desce”, perfeita para diversos cenários e, sobretudo, para luta entre quem quer a camisola de melhor trepador.