Cantora e actriz brasileira Clarice Falcão volta a Portugal em Junho

Com dois concertos marcados, no Porto e em Lisboa, a “menina” da Porta dos Fundos está de volta como cantora e com um novo álbum em preparação.

Já era conhecida em Portugal, pelas suas participações no programa de humor Porta dos Fundos, ao lado de humoristas como Gregório Duvivier, mas foi só em Outubro de 2017 que Clarice Falcão se estreou aqui como cantora, na Lx Factory e na Casa da Música. Agora, anuncia-se o seu regresso em Junho, primeiro no Porto (dia 16, no Teatro Sá da Bandeira, às 21h30) e depois em Lisboa (dia 17 no cineteatro Capitólio, às 22h). E se em 2017 tinha em carteira dois álbuns gravados que serviram de base aos seus concertos, Monomania (2013) e Problema Meu (2016), junta-se-lhes agora um terceiro, Tem Conserto (2019), do qual já foram publicados alguns singles e videoclipes como Só +6, Dia D ou Esvaziou.

Nascida Clarice Franco de Abreu Falcão, no Recife, em 23 de Outubro de 1989, disse ao PÚBLICO em 2017, antes dos concertos: “Aquilo que eu mais sei é contar histórias. Cada coisa que eu faço tem uma parte que engloba isso e outra parte que foge. O que foge é o meu desafio, sempre. No caso da música, a parte de contar histórias, da letra, de mexer com a palavra, de escolher o que é que vai rimar com quê, isso é o que eu mais sei fazer. A parte de tocar, a melodia, eu amo fazer, mas sei que aí não estou jogando em casa.”

Foto Clarice numa imagem de promoção do seu mais recente disco, Tem Conserto (2019) DR

Clarice Falcão, no período de abertura que se seguiu às reclusões ditadas pela pandemia, tem actuado em várias cidades brasileiras, incluindo o recente festival Lollapalooza, em Março. Em Portugal, acompanhada pelo seu produtor e director musical Lucas de Paiva, deverá apresentar músicas dos seus três álbuns com arranjos electrónicos e também revelar alguns dos temas daquele que será o seu próximo álbum, a lançar ainda em 2022.