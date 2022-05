Quarta na TV: da final da Liga Europa à coesão da União Europeia vão Camané e uma Cinderela à napolitana

CINEMA

Disponível para Amar

Cinemundo, 20h50

Em 2000, após três anos de ausência do grande ecrã, Wong Kar-wai regressou com este melodrama romântico passado em Hong Kong na década de 1960. Em tom nostálgico e com uma forte componente fatalista, retrata a sociedade dessa época, recriando de forma fidedigna a sua atmosfera musical. Entre outros galardões, ganhou o César de melhor filme estrangeiro, trouxe de Cannes o de melhor actor para Tony Leung Chiu Wai e o grande prémio técnico, e foi o grande vencedor do Festival de Cinema de Hong Kong.

The Departed - Entre Inimigos

Fox Movies, 21h15

Premiado com quatro Óscares, foi o filme que valeu, finalmente, a estatueta dourada de melhor realizador a Martin Scorsese. As outras foram para melhor filme, argumento adaptado (William Monahan) e montagem. É um remake norte-americano do primeiro filme da trilogia de culto de Hong Kong Infernal Affairs. Um agente da polícia infiltra-se num grupo criminoso, ao mesmo tempo que um membro de um gangue consegue o mesmo feito, mas na polícia, e informa o grupo de cada movimento dos agentes para capturar os criminosos. No elenco surgem Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg (nomeado pela Academia para o prémio de melhor actor secundário), Martin Sheen e Alex Baldwin.

Gata Cinderela

RTP2, 22h56

Realizado por Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone, e premiado em vários festivais (incluindo a Monstra), Gata Cinderela é um filme de animação italiano que reinventa a história da gata borralheira num universo de violência, crime e narcotráfico, projectado numa Nápoles retrofuturista.

SÉRIES

Os Durrell

AXN White, 21h25

Começa a terceira temporada da série britânica, escrita por Simon Nye e realizada por Steve Barron, a partir da história real do naturalista e escritor inglês Gerald Durrell, que registou na Trilogia de Corfu os quatro anos que passou numa ilha grega, nos anos 1930, com a mãe e os três irmãos.

Beth e a Vida

Disney+, streaming

Estreia. Amy Schumer é Beth, comercial e distribuidora de vinhos e com estabilidade no amor. Esta comédia quer ser ontológica e procurar quem ela poderia ter sido. Fá-lo com a ajuda de Michael Cera e actores convidados como Michael Rapaport, Jonathan Groff ou Hank Azaria. Amy Schumer também é a autora e realizadora da série.

DOCUMENTÁRIO

Fado Camané

TVCine Edition, 23h

Versatilidade. Emoção. Tradição enriquecida com a dose certa de risco. Tudo isto faz parte da personalidade artística de Camané. E tudo isto se conjuga num filme que oferece uma luz sobre o seu processo criativo. Em jeito de “fadocumentário”, a câmara entra em estúdio e acompanha as gravações do álbum Sempre de Mim (2008), registando as cumplicidades, subtilezas e intensidades do trabalho da trindade composta pela voz de Camané, a produção e direcção musical de José Mário Branco e a poesia de Manuela de Freitas. É realizado por Bruno de Almeida, que assinou Amália, Estranha Forma de Vida (a propósito do qual conheceu Camané), The Lovebirds (em que o contributo dele teve um papel essencial) e também o vídeo de Sei de um rio.

DESPORTO

Futebol: Frankfurt x Rangers

SIC, 19h55

Directo. A final da Liga Europa disputa-se entre o germânico Eintracht Frankfurt, que conta com o avançado Gonçalo Paciência, e os escoceses Rangers, que arredaram o Sporting de Braga nos quartos-de-final. O esloveno Slavko Vincic dirige a partida, que tem lugar no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha (Espanha).

INFORMAÇÃO

Fronteiras XXI

RTP3, 22h30

Putin deu novo propósito à União Europeia? É esta a questão mobilizadora do debate moderado pela jornalista Ana Lourenço. Os sinais de reforço da coesão têm emergido face à Guerra na Ucrânia, tal como já se tinham feito sentir no combate à pandemia; por outro lado, não desapareceram ameaças ao projecto europeu como a ascensão da extrema-direita, a falta de consenso em decisões determinantes ou o Brexit. Nuno Severiano Teixeira (ex-ministro da Administração Interna), João Vale de Almeida (embaixador da UE no Reino Unido), Ana Santos Pinto (ex-secretária de Estado da Defesa Nacional) e Fernando d’Oliveira Neves (embaixador jubilado) são chamados a partilhar as suas opiniões sobre o momento que a Europa atravessa e os desafios que se lhe colocarão no futuro.