Foram confirmados cinco casos de varíola-dos-macacos em Portugal. A Direcção-Geral da Saúde informou esta quarta-feira que foram identificados mais de 20 casos suspeitos desta doença rara e viral, dos quais cinco deles foram confirmados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.

Os cinco pacientes confirmados são todos do sexo masculino e estão estáveis, apresentando lesões ulcerativas. Tanto os casos confirmados como os suspeitos foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo.

A varíola dos macacos (ou monkeypox) é uma doença rara que apresenta sintomas menos graves e menor transmissibilidade. Pode ser transmitido a partir do contacto directo ou da exposição a gotículas, sendo que o período de incubação é geralmente de seis a 13 dias – com uma amplitude máxima de 21 dias.

É comum nesta doença o desenvolvimento de erupções cutâneas, normalmente na cara, espalhando-se depois para outras partes do corpo. Os primeiros sintomas podem incluir arrepios, febre, dores de cabeça, dores musculares, inchaço dos nódulos linfáticos e cansaço extremo. A maioria dos sintomas da doença são leves e desaparecem espontaneamente duas a três semanas após a infecção.

Perante sintomas suspeitos, a DGS recomenda procurar aconselhamento clínico, sendo que deve abster-se de contactos físicos directos.

Apesar de ter muitas semelhanças com o vírus da varíola humana – erradicada em 1980 -, a varíola-dos-macacos é menos transmissível e menos mortal. No caso desta doença, a maioria das infecções advém do contacto com animais infectados ou ainda do contacto próximo com pessoas infectadas ou materiais contaminados.

Reino Unido com sete casos confirmados

O governo britânico confirmou esta semana o seu sétimo caso de varíola-dos-macacos desde 7 de Maio.

No primeiro caso confirmado, o doente viajou da Nigéria para o Reino Unido, depois de ter uma erupção cutânea no final de Abril. Após o regresso, a 4 de Maio, o paciente foi isolado devido à suspeita de ser um caso de varíola-dos-macacos. O primeiro indivíduo tem um histórico de viagens ao estado de Delta, na Nigéria, onde a varíola-dos-macacos é endémica.

Neste primeiro caso Até ao momento, os contactos feitos pelo primeiro caso confirmado não desenvolveram qualquer sintoma. Apesar disso, todas as pessoas contactadas serão acompanhadas ao longo de 21 dias desde a data da última exposição.

Em 2021, também foram identificados dois casos de varíola-dos-macacos nos Estados Unidos da América, importados da Nigéria. Entre Setembro de 2017 e Abril de 2022, foram confirmados 241 casos no país africano, com oito mortos registados. Só este ano, foram confirmados 15 casos.

O último surto significativo de varíola-dos-macacos foi em 2003, com origem no Gana, e contagiou 47 pessoas nos Estados Unidos. A investigação determinou que a origem do surto se localizou num contentor de importação de animais do Gana para o Texas.