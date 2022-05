A fome em Madagáscar foi causada pelas alterações climáticas?

Madagáscar enfrenta uma das maiores secas de sempre, provocando danos terríveis nas colheitas e, por extensão, na nutrição humana. Em 2021, as Nações Unidas classificaram a ilha africana como “o primeiro país onde se passa fome devido às alterações climáticas”. Porém, outros especialistas que analisaram os dados pluviométricos, ou conhecem a realidade local, argumentam que este não será o caso. Uma coisa é certa: a população do Sul de Madagáscar continua numa situação crítica de insegurança alimentar. E a guerra na Ucrânia só vem tornar o cenário ainda mais dramático.

“A crise em Madagáscar despertou muito interesse dos jornalistas no ano passado. Foi uma atenção bem-intencionada, não tenho qualquer dúvida – o sofrimento da população é real. Infelizmente, não é inteiramente rigoroso dizer que se trata do primeiro lugar do mundo onde as pessoas passam fome devido às alterações climáticas”, afirmou ao PÚBLICO Lachlan McIver, consultor dos Médicos Sem Fronteiras (MSF) para a área da saúde planetária.

A missão de apoio a Madagáscar é um dos projectos que McIver acompanha na sede da MSF, em Genebra, na Suíça. Para o médico, “as Nações Unidas são culpadas” por terem veiculado uma “afirmação imprecisa” que foi reproduzida por múltiplos meios de comunicação. “Tem havido [no mundo] várias secas, situações de insegurança alimentar e crises que levaram à malnutrição relacionadas com o clima à crise climática nas últimas décadas”, afirma o consultor da MSF, que possui um doutoramento sobre as relações entre a saúde humana e a crise climática.

Um estudo da World Weather Attribution (WWA), consórcio que reúne especialistas climáticos de diferentes centros de investigação, também coloca em dúvida a afirmação das Nações Unidas. Os autores analisaram, recorrendo uma metodologia revista por pares, até que ponto as alterações climáticas provocadas pela mão humana foram a principal causa da seca extrema no Sul de Madagáscar. Concluíram que outros factores – incluindo a pobreza extrema, a variabilidade natural do clima e a pandemia de Covid – tiveram um peso muito maior na crise alimentar na ilha africana do que a mudança no clima.

Se a fome em Madagáscar existe, importa tanto assim precisar a causa da seca que a originou? A climatologista Friederike Otto, que co-coordenou o estudo da WWA, acredita que é fundamental apurar com rigor as causas de uma crise humanitária para oferecer respostas eficazes às pessoas em sofrimento. “Quando culpamos apenas a crise climática, retiramos poder das mãos dos líderes locais para realmente lidar com os desastres”, afirmou Otto à agência Reuters. “A mudança climática é um multiplicador de riscos, mas esta seca em particular deveu-se mais à variabilidade natural da chuva”, afirmou a especialista do Instituto Grantham, o centro de investigação do Imperial College de Londres para as alterações climáticas.

O estudo, publicado em Dezembro de 2021, não exclui a possibilidade de a crise climática provocada pela mão humana ter contribuído para a actual seca extrema. Mas indica que, ao contrário do que as Nações Unidas anunciaram, não é a principal causa. Esta conclusão, baseada na análise dos dados pluviométricos referentes ao período entre Julho de 2019 e Junho de 2021, também não minimiza o impacto que mudanças no clima possam vir a ter num país com poucas infra-estruturas e grande dependência da agricultura para a subsistência da população.

Friederike Otto afirmou à Reuters que mesmo pequeninas alterações no padrão climático já podem ter efeitos “absolutamente catastróficos” no Sul de Madagáscar. O risco de ocorrência de secas mais intensas e ciclones mais severos está, de resto, mencionado no relatório do 6º Ciclo de Avaliação do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) – documento do qual Otto é autora líder.

Madagáscar é um dos países do mundo com maior índice de pobreza, segundo o Banco Mundial. Com uma população de mais de 25 milhões de pessoas, a ilha africana apresenta bolsas de pobreza extrema sobretudo na porção Sul do território. As comunidades rurais, muito dependentes da agricultura, da pecuária e da pesca, são as que têm maior dificuldade de enfrentar com longos períodos sem precipitação. Com a drástica diminuição das chuvas, alimentos básicos como o arroz e a mandioca deixaram de estar disponíveis. E houve ainda a redução do gado, já que a escassez de água provocou a morte de animais. Dados de 2018 indicam que uma em cada duas crianças em Madagáscar estava cronicamente malnutrida.

“Há muito tempo são registadas secas. Podemos dizer que esta seca em particular é causada pelas alterações climáticas? Não sabemos. No caso específico do Sul de Madagáscar, o que verificamos é que a seca se prolonga por vários anos consecutivos. Este problema na ilha não é novo, existe há muitos anos. O que importa para os MSF é que existe uma crise humanitária, seja ela ou não agudizada pelas alterações climáticas”, afirma ao PÚBLICO Nathalie Avril, consultora dos MSF para a área da nutrição.

Nathalie Avril sublinha que, para compreender a crise em Madagáscar, é preciso olhar para uma sobreposição de dificuldades. Não bastasse o contexto socioeconómico do país, a agudização da seca a partir de 2020, a pandemia que eclodiu nesse mesmo ano e o ciclone Batsirai que destruiu pelo menos 91 mil casas na ilha em Fevereiro de 2022, adiciona-se agora mais uma camada de complexidade: o impacte da guerra na Ucrânia nos preços e na disponibilidade de alimentos e fertilizantes.

“O que vemos aqui é um acumular de situações. Onde havia um fio de segurança [alimentar], deixou de haver. É também verdade que este ano houve uma aglomeração de dificuldades, da saúde aos preços dos alimentos. A pandemia de Covid, por exemplo, afectou os cuidados de saúde e favoreceu surtos. A guerra na Ucrânia também tem impacto porque a Rússia é um grande exportador de milho, trigo, óleo de girassol. Sem falar no preço da energia para transportar estes mesmos alimentos. Os fertilizantes estão mais caros e menos disponíveis. As colheitas globais podem diminuir. Os preços dispararam. Tudo isto tem um impacte na ajuda alimentar. Temos de comprar os alimentos que distribuímos e, se os produtos estão mais caros, teremos menos para oferecer. Por outro lado, teremos mais pessoas em situação de insegurança alimentar. E vale lembrar que os preços já vêm subindo desde 2020, por causa da Covid”, afirma Nathalie Avril, tentando resumir as camadas que agravam o sofrimento da população em Madagáscar.

A estação das chuvas continua a tardar no Sul de Madagáscar. As previsões do Rede de Sistemas de Alerta Antecipado de Fome (FEWS.NET, na sigla em inglês) não são auspiciosas: a actual situação de “crise” – que constitui o nível três de insegurança alimentar – deve agravar-se no período entre Junho e Setembro de 2022, passando para o grau quatro, o de “emergência”. O estágio mais grave é o cinco: “inanição”. Numa tabela estimativa da mesma organização para Setembro de 2022, o Iémen, a Etiópia e a Nigéria lideram a lista de populações em situação de insegurança alimentar aguda. Madagáscar ocupa o 13º lugar da lista.