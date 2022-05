Investigadores admitem relação com a covid na hepatite aguda atípica em crianças. Portugal tem 12 casos suspeitos

Segundo o último relatório do Centro Europeu de Controlo e Prevenção das Doenças, em todo o mundo, foram reportados cerca de 450 casos de hepatite aguda de origem desconhecida em crianças.

Em Portugal foram identificados até ao momento “12 casos suspeitos que se mantêm em investigação” de hepatite aguda de causa desconhecida em crianças, adiantou ao PÚBLICO Rui Tato Marinho, coordenador do Programa Nacional para Hepatites Virais da Direcção-Geral da Saúde (DGS). Segundo o último relatório do Centro Europeu de Controlo e Prevenção das Doenças (ECDC), com dados até ao dia 10, em todo o mundo foram reportados cerca de 450 casos. O porquê deste fenómeno ainda não foi desvendado, mas há uma nova explicação agora avançada.