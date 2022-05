Covid-19: São João no Porto pondera activar nível 3 do plano de contingência

O hospital portuense tem, de momento, 80 doentes internados com covid-19 e está com falta de pessoal por muitos dos seus profissionais estarem infectados.

O Centro Hospitalar Universitário São João, no Porto, adiantou esta terça-feira à Lusa estar a equacionar activar o nível 3 do plano de contingência para a covid-19 devido ao aumento do número de casos e à “elevadíssima afluência” às urgências.

A eventual activação do nível 3, num total de 4, poderá ter implicações nas cirurgias programadas perante a necessidade de alocar camas a doentes com covid-19, referiu a fonte. Neste momento, o hospital tem 80 doentes internados com covid-19, o que obrigou à abertura de mais uma enfermaria, dado a área covid-19 estar já “totalmente ocupada”.

“Regista-se ainda uma elevadíssima afluência aos serviços de urgências, com uma taxa de positividade para a covid-19 acima dos 40% em doentes com queixas respiratórias”, sublinhou. Isto acontece, ressalvou, numa altura em que “imensos profissionais de saúde” estão ausentes ao serviço por estarem infectados.

Já na semana passada, e questionado sobre um possível regresso do Hospital de Campanha do INEM desmontado a 30 de Agosto de 2021, o presidente do conselho de administração foi peremptório em dizer que “de modo algum”.

Na justificação, Fernando Araújo explicou que o Centro Hospitalar Universitário São João fez alterações na sua estrutura para ter capacidade para responder à procura sem necessidade de estruturas secundárias.