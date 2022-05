Procuram-se obras “originais e inéditas” de jovens escritores portugueses e galegos

Os jovens nascidos e/ou residentes na região Norte de Portugal ou na Galiza, com idades entre os 16 e 36 anos, já podem submeter uma obra original, escrita em português ou em galego, na 8.ª convocatória do prémio literário Nortear. O vencedor vai ter direito à publicação de 500 exemplares do texto, que deverá ter entre cinco mil a oito mil palavras, e a uma recompensa de 3000 euros. A apresentação das candidaturas deverá ser feita online, na Plataforma Nortear, até 30 de Junho.

O concurso do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial da Eurorregião Galicia – Norte de Portugal, da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia e da Direcção Regional de Cultura do Norte distingue anualmente obras literárias originais, com o objectivo de “estimular o lançamento de novos escritores” e de “incentivar a criatividade literárias entre os jovens residentes” na região.

Em comunicado, a organização acrescenta que as obras “originais e inéditas” devem ser produzidas com base no novo acordo ortográfico, se redigidas em português, ou consoante a normativa ortográfica vigente publicada pela Real Academia Galega, se escritas em galego. Cada candidato não pode apresentar mais de dois textos a concurso e, como indica o regulamento, devem ser seguidas as orientações para a anexação de toda a documentação necessária.

Nas últimas sete edições, foram já apresentadas a concurso “aproximadamente 280 obras”, segundo o site da organização. O jornalista e escritor, Pedro Rodríguez Villar foi o último vencedor com O Amor das Pedras, um conto em prosa destacado pelo júri “pela sua belíssima narrativa, linguagem poética” e “bom ritmo narrativo para tratar os temas da violência contra a mulher e o amor”.

