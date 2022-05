A escola ainda não é um espaço seguro para uma grande parte dos jovens LGBTQ

Neste dia internacional contra a homofobia, transfobia e bifobia, falamos sobre diversidade sexual e de género nas escolas. Um estudo levado a cabo por uma equipa do Centro de Psicologia da Universidade do Porto (CPUP), que reuniu mais de 1500 respostas de todo o país, mostra que ainda há muito caminho a percorrer na aceitação de estudantes lésbicas, gays, bissexuais, transgénero, queer ou em questionamento (LGBTQ), tanto em ambiente escolar, como junto das suas famílias.

Neste P24, a jornalista Aline Flor conversa com Jorge Gato, investigador do CPUP, e o estudante de doutoramento Telmo Fernandes, co-autores deste estudo sobre diversidade sexual e de género nas escolas, integrado no projecto europeu FREE - Fostering the Right to Education in Europe, que além de Portugal está a ouvir jovens de outros 10 países da União Europeia.

Subscreva o P24 e receba cada episódio logo de manhã. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos, clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.