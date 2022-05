Mais de 80% dos jovens LGBTQ ainda esconde dos professores identidade de género ou orientação sexual

Quatro em cada cinco alunos de minorias sexuais e de género ainda preferem não o revelar aos professores ou funcionários no contexto da escola. Um inquérito feito por uma equipa do Centro de Psicologia da Universidade do Porto (CPUP), que procurou ouvir estudantes sobre a sua experiência em contexto escolar e familiar, mostra que as escolas portuguesas ainda são locais onde as questões relativas às pessoas LGBTQ (lésbica, gay, bissexual, transgénero, queer ou em questionamento) são pouco visíveis, onde ainda existem muitas situações de bullying e onde estes temas continuam a ser pouco falados nas aulas.