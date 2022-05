Governo britânico confirma planos para alterar unilateralmente o protocolo irlandês do “Brexit”

Ministra dos Negócios Estrangeiros garante que a legislação que será apresentada “nas próximas semanas” não viola o direito internacional e que é necessária para proteger o acordo de paz da Irlanda do Norte e as relações entre o território e o resto do Reino Unido.

Elizabeth Truss, ministra dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, confirmou esta terça-feira no Parlamento britânico que o Governo conservador vai apresentar uma proposta de lei “nas próximas semanas” para alterar unilateralmente partes do acordo de saída da União Europeia, negociado e ratificado com os 27 Estados-membros.

A chefe da diplomacia britânica diz que o protocolo irlandês, que define o regime regulatório aplicável à entrada de produtos na Irlanda do Norte vindos de Inglaterra, do País de Gales e da Escócia, está a pôr em risco os acordos de paz no território norte-irlandês e a “prejudicar as relações Leste-Oeste” no Reino Unido.

Truss lembra ainda que o protocolo “não tem o apoio necessário de uma parte da comunidade da Irlanda do Norte”, numa referência à recusa do Partido Unionista Democrático em viabilizar um governo liderado pelo Sinn Féin, na sequência da vitória dos nacionalistas irlandeses nas eleições para a Assembleia do território.

“A lei vai estabelecer medidas necessárias para aliviar a pressão nas trocas comerciais Leste-Oeste e para garantir que a população da Irlanda do Norte consegue ter acesso aos mesmos benefícios da população da Grã-Bretanha”, explicou aos deputados.

“A lei vai eliminar as barreiras regulatórias aos produtos que cumprem os standards do Reino Unido e que são transaccionados na Irlanda do Norte. As empresas vão poder escolher entre os standards do Reino Unido ou os da UE, num novo regime regulatório”, acrescentou.

Numa resposta aos que acusam o Governo britânico de se estar preparar para se desobrigar dos compromissos assumidos num tratado internacional e, nesse sentido, em violação de direito internacional, Truss garantiu que será tudo feito para “preservar o Estado de direito”.

A ministra também afiançou que, apesar desta movimentação unilateral – que a oposição e algumas facções do Partido Conservador dizem que põe em causa a confiança e a reputação internacional do Reino Unido – a prioridade de Downing Street continua a ser negociar com Bruxelas uma alternativa ao protocolo.