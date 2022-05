ACP coloca providência cautelar contra encerramento da Av. da Liberdade

O Automóvel Clube de Portugal (ACP) vai avançar com uma providência cautelar contra a medida aprovada na Câmara de Lisboa, por vereadores da oposição, que determina o corte do trânsito automóvel na Avenida da Liberdade aos domingos e feriados e a redução da velocidade máxima de circulação em 10 quilómetros/hora em toda a cidade.

Carlos Barbosa, presidente do ACP, afirmou no Fórum da TSF que a providência cautelar vai ser apresentada “nos próximos dias”. Barbosa afirmou ainda que a medida é “idiota”, “estúpida” e “completamente irracional”. “Não tem pés nem cabeça”, acrescentou.

Para o Automóvel Clube de Portugal, “tem de haver estudos de tráfego” para perceber o que se passa nas vias aos domingos e feriados e se há ruas em que “a velocidade deve ser diminuída” ou se há mesmo outras em que até “pode ser aumentada”.

A oposição na Câmara de Lisboa aprovou na quarta-feira uma proposta do Livre que determina a redução em 10 km/h da velocidade máxima de circulação permitida actualmente e a eliminação do trânsito automóvel na Avenida da Liberdade aos domingos e feriados.

A proposta obriga o executivo camarário a “reduzir em 10 km/h [quilómetros por hora] a velocidade máxima de circulação permitida para: 30km/h nas vias de 3.º, 4.º e 5.º nível da rede viária, para 40km/h nas vias de 2.º nível e para 70km/h nas vias de 1.º nível”.

A iniciativa “Contra a guerra, pelo clima: proposta pela redução da dependência dos combustíveis fósseis na cidade de Lisboa” foi aprovada com sete votos contra da liderança PSD/CDS-PP, duas abstenções dos vereadores do PCP e oito votos a favor, designadamente cinco do PS, um do Livre, um da vereadora independente Paula Marques e um do BE.

Entre as medidas está a reactivação do programa “A Rua é Sua”, alargando a outros locais da cidade e prolongando o período em vigor, nomeadamente através da “eliminação do trânsito automóvel na Avenida da Liberdade em todos os domingos e feriados (anteriormente apenas último domingo de cada mês)”. Foi decidido ainda que o corte do trânsito automóvel aos domingos deve ser alargado a todas as freguesias, aplicando-se a “uma artéria central (ou mais) com comércio e serviços locais”, lê-se na proposta do Livre.