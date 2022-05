Dois anos sem turistas: Japão ainda sem data para abrir-se ao turismo global, só a “pequenos grupos”

No Japão, a abertura ao turismo vai ser feita com pequenos passos. Para já, vai permitir a entrada “limitada” e muito controlada de grupos de alguns países. Uma forma de preparar-se para a abertura geral, ainda sem data marcada, mas a ponderar em Junho.

O Japão anunciou esta terça-feira que começaria a realizar os seus primeiros testes de abertura ao turismo sob a forma de viagens de agências, com grupos limitados de turistas. A controlada abertura começa já este mês, como forma de recolher informações antes de uma reabertura total do país ao turismo.

Embora o turismo seja um pilar importante da economia do Japão, os turistas não estão autorizados a entrar desde que o país adoptou controlos fronteiriços rigorosos em 2020, no início da pandemia de coronavírus.

Os regulamentos foram ligeiramente flexibilizados para permitir a entrada de estudantes e alguns viajantes de negócios. Mas, os turistas individuais continuam impedidos de entrar, apesar dos apelos dos líderes da indústria que esperam retomar o turismo para tirar partido do iene, que caiu para níveis mínimos de 20 anos.

A Agência de Turismo disse na terça-feira que começaria a permitir a entrada de pequenos grupos a partir do final deste mês como “casos de teste” para obter informações para um reinício mais amplo do turismo numa data futura não especificada.

Os turistas que tenham sido triplamente vacinados e venham dos Estados Unidos, Austrália, Tailândia e Singapura serão autorizados a participar nas viagens, que serão estritamente planeadas em conjunto com agências de viagens e acompanhadas a todo o momento por guias turísticos, acrescentou a Agência numa declaração.

“Esta iniciativa permitir-nos-á verificar o cumprimento e as respostas de emergência para a prevenção de infecções e formular orientações que as agências de viagens e os operadores de alojamentos devem ter em mente”, afirmou.

O primeiro-ministro japonês Fumio Kishida disse no início deste mês, durante um discurso em Londres, que iria alinhar os controlos fronteiriços do Japão com outros países em Junho, mas não foram dados mais pormenores, incluindo quando irá o país reabrir totalmente as suas fronteiras aos turistas.

O Governo pretende um “relaxamento faseado” das medidas fronteiriças que equilibre o controlo das infecções e a facilidade de entrada no país, disse Makoto Shimoaraiso, um funcionário do Secretariado do Gabinete para a resposta do Japão à covid-19.

“Estamos actualmente a discutir planos concretos de medidas fronteiriças após Junho, incluindo medidas de quarentena, tais como testes e estado de alerta”, acrescentou.

Em 2019, o Japão recebeu 31,9 milhões de visitantes estrangeiros.