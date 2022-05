Membro do BCE diz que subida de taxa de juro em 0,5% em Julho é possível se a inflação aumentar

O Banco Central Europeu (BCE) deveria aumentar sua taxa de juros em 0,25 pontos percentuais em Julho, mas não deve descartar uma alta maior, defendeu o chefe do banco central da Holanda, Klaas Knot, ao programa de TV holandês College Tour.

Citado pela Reuters, o responsável disse que lhe parece “realista” que o primeiro aumento da taxa de juros, em 0,25 pontos, seja decidido na reunião de política monetária de 21 de Julho, acrescentando, no entanto, que o BCE deveria manter a porta aberta para um movimento maior se os dados recebidos nos próximos meses sugerirem que a inflação vai continuar a aumentar.

“Se este for o caso, um aumento maior também não deve ser excluído”. Nesse caso, um próximo passo lógico seria de (até) 0,5 pontos percentuais”, afirmou Klaas Knot.

A taxa de referência dos BCE está actualmente em - 0,5%, pelo que uma subida em 0,5% a colocaria em zero.

A taxa de inflação homóloga da zona euro disparou em Março para um novo máximo de 7,5%, acima dos 5,9% de Fevereiro, um patamar que tem gerado forte discussão no seio do BCE.

Preocupada com a subida da inflação na zona euro, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, admitiu na semana passada que o conselho de governadores do banco central poderá subir as taxas de juro de referência já no início do Verão, poucas semanas depois de terminar o programa de compra de dívida pública.

Antecipando a muito provável decisão de política monetária do BCE, as taxas Euribor mantêm o ritmo de subida, encontrando-se em máximos desde Julho de 2020.

Esta terça-feira, a Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação, avançou para -0,166%, mais 0,026 pontos do que na sessão anterior.

A três meses, também subiu, para -0,380%, mais 0,023 pontos, e a 12 meses, já em terreno positivo, fixou-se em 0,240%, mais 0,034 pontos.