O Japão de Hatis Noit e Mieko Suzuki estará nos Jardins Efémeros de Viseu

Hatis Noit, Heather Leight, AGF, Mieko Suzuki e Sam Gendel compõem a primeira fornada de nomes que constarão da décima edição dos Jardins Efémeros, festival transdisciplinar que, de 8 a 16 de Julho, decorrerá como habitualmente no centro histórico de Viseu, com entrada gratuita.

Sob o tema A Incerteza, estes artistas farão apresentações únicas em Portugal. Haverá ainda uma convidada especial, a escritora, actriz e encenadora Patrícia Portela, que deixou há poucas semanas a direcção do Teatro Viriato e foi convidada a escrever o manifesto editorial do festival. Um manifesto que, segundo a organização, é ele mesmo uma reflexão artística sobre a incerteza, o mote que atravessará as várias dimensões da programação.

Dos cinco primeiros artistas internacionais para a área de som cujos nomes foram revelados esta terça-feira consta a compositora e artista sonora japonesa – a residir em Berlim – Mieko Suzuki, autora de performances muito pouco convencionais que operam com as noções de espaço e tempo para transformar os lugares onde se apresenta.

O inclassificável multi-instrumentalista e produtor americano Sam Gendel, que se move nas tensões entre o jazz e a música exploratória, ou a cantora, música e compositora alemã Antye Greie (mais conhecida apenas como AGF), que combina poesia, voz e electrónicas, são outros nomes confirmados. Junta-se-lhes Hatis Noit, artista vocal japonesa, radicada em Londres, cujas inspirações incluem a música clássica nipónica, estilos operáticos e cânticos búlgaros ou gregorianos, numa vasta paleta que vai das vanguardas à pop; de regresso aos palcos, vem apresentar o novo álbum, Aura, acabado de sair na editora Erased Tapes. Já a música e compositora Heather Leight, natural do Texas mas a residir na Escócia, apresentar-se-á numa performance não convencional para guitarra e voz.

O centro histórico de Viseu será novamente transformado num espaço de encontro entre artistas locais, nacionais e internacionais onde se cruzam as artes visuais, a arquitectura, o cinema, o som e as artes performativas, num programa que se pretende urbano, contemporâneo e experimental. Lyra Pramuk, Holly Herndon, Nils Frahm, William Basinski, Fennesz, Murcof, Lucrecia Dalt ou Lubomyr Melnyk foram alguns dos nomes que passaram pelo evento ao longo dos anos.