Terça na TV: As Flores da Noite entre abusos e o fim do mundo

CINEMA

Pelé: O Nascimento de Uma Lenda

TVCine Emotion, 19h35

Biopic do lendário jogador de futebol brasileiro, desde o nascimento até ter levado a selecção a ganhar o seu primeiro Mundial de Futebol. Escrito e dirigido pelos irmãos Jeff e Michael Zimbalist, conta com Kevin de Paula e Leonardo Lima Carvalho como Pelé (o primeiro, em adulto; o segundo, em criança) e centra-se na relação entre o jogador e Dondinho, ex-futebolista, pai e treinador, aqui interpretado por Seu Jorge.

Até Que o Fim do Mundo Nos Separe

Cinemundo, 20h45

Um asteróide de dimensões gigantescas está em rota de colisão com a Terra, a uma velocidade de 112 quilómetros por segundo. A última missão para o destruir falhou. Agora, toda a Humanidade aguarda o seu fim, dentro de três semanas. Recém-divorciado e consciente de ter tido uma vida medíocre, Dodge (Steve Carell) entra em crise existencial. É então que conhece Penny (Keira Knightley), a jovem vizinha inglesa. Embora tenham pouco em comum e não saibam bem o que fazer com os dias que lhes restam, os dois fazem um pacto de entreajuda. Em apenas alguns dias, criam laços inesperados e mudam a sua forma de estar.

O Quinto Poder

AXN Movies, 22h42

Em 2010, uma organização sem fins lucrativos divulga milhares de documentos relacionados com a política externa dos EUA, a guerra no Iraque e vários outros assuntos do foro da diplomacia internacional, colocando governos, autoridades públicas e multinacionais sob uma clara ameaça. Realizada por Bill Condon e escrita por Josh Singer, esta é a história ficcionada da WikiLeaks. Benedict Cumberbatch e Daniel Brühl encarnam, respectivamente, Julian Assange e o colega Daniel Domscheit-Berg.

Minha Filha, Minha Vida

RTP1, 00h55

Realizado por Gabriel Aghion e protagonizado por Cécile Bois, Arié Elmaleh e Hugo Becker, conta a história de luta de uma mãe que não se conforma com a fatalidade que os médicos auguram à filha, diagnosticada com uma doença neurológica rara e incurável. Numa corrida contra o tempo, ela vai mover mundos e fundos para a conseguir salvar.

SÉRIE

O Ministro

Filmin, streaming

Estreia. A premiada minissérie islandesa centra-se em Benedikt Ríkardsson (Ólafur Darri Ólafsson), um radical que convence o eleitorado e abala as instituições do seu país. Acaba por chegar a primeiro-ministro, mas há algo de que ninguém sabe: sofre de bipolaridade. À volta desse problema de saúde, a vida pessoal e a política sofrem ou abusam dele.

DOCUMENTÁRIOS

Mare TV

RTP2, 15h58

A série documental alemã procura revelar “o encanto e a natureza singular da vida no mar” numa diversidade de aspectos. Tanto observa baleias e outros animais (alguns, pouco conhecidos) como mergulha nas profundezas, escuta testemunhos de marinheiros e pescadores, visita locais exóticos ou investiga fenómenos.

As Flores da Noite

RTP2, 23h27

Estreia. É um trabalho sobre a identidade de género e, simultaneamente, uma celebração da liberdade, do orgulho e da pertença, a partir de uma história particular. Assinado por Eduardo Esquivel e Omar Robles, retrata a jornada de quatro pessoas trans – Uriel Ramos, Violeta Nicole, Dulce Gardenia e Alexa Moreno – no ambiente conservador e religioso da vila mexicana onde vivem.

INFORMAÇÃO

É ou Não É?- O Grande Debate

RTP1, 22h06

Directo. Criada para estudar os abusos sexuais no seio da Igreja Católica portuguesa e coordenada por Pedro Strecht, a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Menores na Igreja recebeu, desde Janeiro, 326 denúncias. Dessas, encaminhou 16 para o Ministério Público e prevê que mais sejam enviadas. É nestes números que se ancora o debate moderado por Carlos Daniel. Mas há mais questões para abordar: a justiça para as vítimas dos casos já prescritos, a longa história de ocultação desta realidade, a prevenção de novos abusos no futuro ou a possibilidade de redenção da própria Igreja aos olhos dos fiéis.

CULINÁRIA

Pastelaria para Todos

Casa e Cozinha, 18h

Os fãs de doces, bolachas e bolos são convidados a celebrar o Dia Mundial da Pastelaria numa sequência recheada de receitas do jovem mestre pasteleiro Carlos Fernandes, sejam bolachas de laranja ou um bolo de merengue com framboesas, iogurte, choux de canela e creme de limão. Aos três episódios de Pastelaria para Todos, seguem-se, às 19h30, outros tantos de Os Doces de Anna Olson, que adoça a data com dicas que incluem técnicas para dominar a massa folhada ou o bolo esponja.