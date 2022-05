Homicídio nos festejos do FC Porto: Marco Gonçalves entregou-se à PJ

Pai do suspeito da morte de um jovem durante os festejos do título de campeão nacional de futebol do FC Porto, apresentou-se esta segunda-feira nas instalações da Polícia Judiciária (PJ) e foi constituído arguido por suspeita de agressões a Igor Silva.

Marco Gonçalves, pai do suspeito da morte de um jovem durante os festejos do título de campeão nacional de futebol do FC Porto, apresentou-se esta segunda-feira nas instalações da Directoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ) e foi constituído arguido por suspeita de agressões a Igor Silva, confirmou o PÚBLICO junto de fontes judiciais e policiais.

As autoridades suspeitam que Marco Gonçalves, um dos membros mais influentes da claque Super Dragões, terá sido uma das pessoas que agrediu Igor Silva com murros e pontapés antes do ataque mortal na Alameda do Dragão. Pai e filho tinham um historial de conflito com Igor Silva desde o início do ano, com ambas as famílias a envolverem-se em confrontos em várias ocasiões.

Renato Gonçalves, de 19 anos, foi detido na noite de segunda-feira por suspeita de ter esfaqueado mortalmente Igor Silva durante os festejos do título do FC Porto. O crime aconteceu na madrugada de domingo, com o homem de 26 anos a não resistir aos ferimentos graves infligidos pelo agressor com uma arma branca.

O jovem foi presente na tarde de terça-feira a primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, que determinou a aplicação da medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.

De acordo com o comunicado da Polícia Judiciária (PJ) divulgado na manhã de terça-feira, existia uma “sucessão de agressões” entre os dois envolvidos, que remontava pelo menos ao mês de Janeiro. Esta autoridade avança que Igor Silva foi perseguido e agredido por um grupo, com os ferimentos mortais a serem alegadamente infligidos pelo jovem de 19 anos detido esta segunda-feira.

“Dada a intervenção de alguns populares, que foram igualmente agredidos, a vítima logrou afastar-se do local, vindo a ser surpreendida pelo arguido, o qual, munido de uma arma branca de dimensões significativas, a atingiu repetidamente e com extrema violência, provocando-lhe a morte”, escreveu a PJ.

Além da vítima mortal, uma mulher de 28 anos também foi atacada com uma arma branca, tendo sido transportada para o hospital. A companheira de Igor Silva teve alta hospitalar este domingo.