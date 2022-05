IP propôs ao Governo antecipar ligação de alta velocidade ao aeroporto do Porto

Proposta de antecipação relaciona-se com a possível disponibilidade de verbas provenientes do adiamento de investimentos na ligação à estação do Oriente, em Lisboa

A Infraestruturas de Portugal (IP) propôs ao Governo que o comboio de alta velocidade chegue mais cedo do que o previsto ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

“Foi proposto ao Governo [...] que fosse antecipada a ligação ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, e que os comboios de alta velocidade pudessem chegar mais cedo não só a Campanhã, mas depois a uma nova estação no aeroporto”, disse esta segunda-feira Carlos Fernandes, vice-presidente da IP, na Portugal Railway Summit 2022, que decorre no terminal de cruzeiros do Porto de Leixões, em Matosinhos, no distrito do Porto.

A proposta de antecipação relaciona-se com a possível disponibilidade de verbas proveniente do adiamento de investimentos na ligação à estação do Oriente, em Lisboa.

“Estavam previstas duas fases, a IP propôs ao Governo a constituição de uma terceira fase”, que corresponde ao troço Carregado - Lisboa, para que este “seja atrasado, provavelmente, para depois de 2040”.

Segundo Carlos Fernandes, os dois ou três minutos de viagem perdidos com a não-execução dessa obra até Lisboa permitiram alocar verbas para a ligação ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, que serve o Porto, o Norte do país e a Galiza.

O projecto de alta velocidade ferroviária está previsto ser finalizado até 2030, com a primeira fase, correspondente ao troço Porto - Soure (Coimbra), com obras entre 2026 e 2028.

O aeroporto estava inicialmente previsto na segunda fase, envolvendo a ligação a Vigo, mas é agora pretensão da IP antecipá-la.

Carlos Fernandes confirmou ainda que “está em estudos, mas está já prevista, uma nova estação em Gaia, que será a primeira estação da Área Metropolitana do Porto”.

“Ou seja, onde os comboios já irão a travar para chegar a Campanhã”, explicou, confirmando as informações já avançadas pelo presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues.

Segundo Carlos Fernandes, “as pessoas poderão sair nessa primeira estação em Gaia e depois o comboio dirige-se, então, para Campanhã”, no Porto.

Ao contrário do que acontecia em anteriores apresentações da IP, no “slide” apresentado por Carlos Fernandes, a estação de Gaia já não aparece como estando “em avaliação”, mas sim como outra qualquer estação da rede (como Aveiro, Coimbra ou Leiria).