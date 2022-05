Greve no Metro de Lisboa a 18 e 27 deste mês

Os períodos de paralização serão entre as 5h e 9h. Primeiro dia é já quarta-feira.

Os sindicatos representativos dos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa anunciaram nesta segunda-feira terem apresentado um pré-aviso de greve para os próximos dias 18 e 27 deste mês por um período entre as 5h e as 9h, segundo revelou a empresa.

“As nossas revindicações centram-se na luta contra as condições de trabalho e na reposição do número de efectivos”, disse ao PÚBLICO Paulo Machado, da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans).

Segundo o sindicalista, protestam ainda “pelo direito à marcação e alteração dos períodos de férias” e “contra o acordo de empresa em vigor”.

Estes foram também os motivos para as greves parciais realizadas em Março, nos dias 14, 22 e 29 de Abril e em 4 de Maio.

A empresa diz desde já que se prevê que o serviço de transporte seja afectado no período abrangido por estas greves. Nestes dias, o serviço de transporte só terá início a partir das 9h30.

No comunicado emitido nesta segunda-feira, o Metropolitano de Lisboa “agradece a compreensão dos seus clientes e lamenta os inconvenientes causados”.