Pais indianos processam filho porque querem ser avós

Um casal do estado de Uttarakhand​, no Norte da Índia, está a processar o seu filho único e a mulher por ainda não lhe terem dado nenhum neto, após seis anos de casamento. Se nada mudar no prazo de um ano, exigem o pagamento de uma indemnização de 50 milhões de rupias (mais de 615 mil euros), noticia o Times of India.

Os pais, Sanjeev e Sadhana Prasad Sinha​, justificam a sua decisão com os gastos na educação do filho, particularmente o curso de piloto, nos Estados Unidos, no valor de 3,5 milhões de rupias (mais de 40 mil euros). “Nós queremos um neto ou uma neta dentro de um ano ou então uma compensação, pois gastei as poupanças de uma vida na educação do meu filho”, argumenta o pai, Sanjeev Prasad Sinha, de 61 anos.

Sanjeev e Sadhana acrescentam ainda que sustentaram o filho durante mais de dois anos, depois da sua formação como piloto e do seu regresso ao país. Entre os outros gastos declarados estão quase 80 mil euros por um carro, o casamento num hotel de cinco estrelas e a lua-de-mel na Tailândia.

No total, os gastos afiguram-se em metade do valor agora pedido: mais de 310 mil euros. “Nós matámos os nossos sonhos para o criar”, suspira o casal, citado por jornais locais. Para este, não ter netos coloca-os mais vulneráveis a “provocações da sociedade”. É uma “tortura mental”, conclui a mãe, Sadhana Prasad Sinha, de 57 anos.

O advogado do casal, Arvind Kumar Srivastava​, recorre aos mesmos argumentos para justificar o processo em tribunal, falando em “crueldade mental”. “Eles [os pais] estão com o coração destroçado com a ideia de morrerem sem conhecer um neto”, acrescenta, citado pelo The National​.

O casal interpôs uma acção contra o filho e a nora no tribunal de Haridwar e uma primeira audiência está agendada para esta terça-feira, 17 de Maio.

Texto editado por Carla B. Ribeiro