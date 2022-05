Turismo da Tailândia oferece viagens em novo passatempo: há “locais secretos” a descobrir

O que é que sabe sobre a Tailândia?, pergunta a Autoridade de Turismo daquele país asiático. As respostas valem viagens para confirmar in loco os conhecimentos: está de volta o passatempo que tem levado vários portugueses a conhecer porções daquele que “é um dos destinos de sonho da maioria dos portugueses”, diz a representante da Autoridade de Turismo da Tailândia em Portugal, Rosário Louro. Este ano o tema é “Hidden Spots in Amazing Thailand” e o passatempo já decorre no website amazingthailand.turismotailandes.org.pt - termina às 23h59 de 17 de Junho de 2022.

Esta edição, a nona, centra-se nos lugares mais recônditos da Tailândia, sem perder de vista os mais conhecidos. Em cada uma das cinco semanas que dura o passatempo, os concorrentes registados no micro-site dedicado a este terão de responder a um quiz de escolha múltipla - em cada um, haverá oito perguntas sobre diversos temas relacionados com o país. No final das cinco semanas, os concorrentes que tiverem pelo menos 80% de respostas certas ficam habilitados ao sorteio dos prémios que vai acontecer durante o Thai Festival, no dia 25 de Junho, às 12h, no Pavilhão Tailandês, no Jardim Vasco da Gama (Lisboa). O sorteio será realizado “aleatoriamente por via informática, através de um sistema validado por uma entidade externa credenciada para o efeito”, informa a organização em comunicado.

E vamos aos prémios: o primeiro é uma viagem dupla de oito dias a Banguecoque e a Phuket (oferta da agência de viagens Best Travel, parceira da iniciativa); o segundo é um voucher para um Jungle Safari para duas pessoas e alojamento de duas noites no Elephant Hills Camp e o terceiro consiste de três noites de alojamento para duas pessoas no hotel da cadeia Khaolak Merlin Resort em Phang-Nga. No total, serão atribuídos dez prémios. Todas as notícias sobre o passatempo podem ser acompanhadas na página de Facebook do Turismo da Tailândia.