Aeroportos abrandam em Março mas estão com oito vezes mais passageiros por dia

Ritmo de crescimento desacelerou no primeiro mês após a invasão na Ucrânia. No entanto, movimento de passageiros, de aviões e de carga continua a recuperar. França, Reino Unido e Espanha ocupam o top 3.

Em Março passaram pelos aeroportos nacionais 3,6 milhões de passageiros, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). São 59.400 passageiros por dia, oito vezes mais do que a média diária de Março de 2021. Nota-se porém que a tendência de recuperação do tráfego desacelerou no passado mês de Março, em relação ao que estava a suceder em Fevereiro, mês em que a Rússia invadiu a Ucrânia. Essa desaceleração do ritmo de crescimento do tráfego sucedeu quer em passageiros quer em carga.

Em termos homólogos, no entanto, os 3,6 milhões de passageiros de Março traduzem um aumento de 725%. Porém, a comparação com Março de 2021 é enviesada pelo efeito de base do ano passado, já que nessa altura o país estava a sair do seu segundo confinamento total e diversos países, incluindo os principais clientes e fornecedores de Portugal, mantinham restrições de circulação.

Na comparação com Março de 2020, regista-se um acréscimo de 81% no número de passageiros, mas também aqui há um efeito de base, porque foi naquele mês que a pandemia foi declarada e o país confinou e fechou as suas fronteiras.

Por isso, na comparação com Março de 2019, que não teve qualquer restrição, verifica-se que o tráfego de passageiros nos aeroportos nacionais em Março de 2022 ainda está 16% abaixo dos níveis pré-pandemia.

Com os resultados de Março, fecham-se também as contas do primeiro trimestre de 2022, que registou um movimento de 8,342 milhões de passageiros. São 5,6 vezes mais do que os 1,475 milhões do primeiro trimestre do ano passado, que foi afectado, como já se referiu, pelo confinamento nacional que se seguiu à época natalícia de 2020.

Face aos 11,185 milhões de passageiros do primeiro trimestre de 2019, o primeiro trimestre de 2022 apresenta ainda um recuo de 25%.

Por aeroportos, o de Lisboa representou 53% dos 3,6 milhões de passageiros de Março, ao passo que o do Porto equivale a 24% e Faro 11%. Os restantes (incluindo os dos arquipélagos) representam 13% do movimento desse mês.

Por países emissores e de destino, França ocupa o primeiro lugar em ambas as tabelas, com mais de 600 mil passageiros chegados e mais de 600 mil que partiram para esse destino. Segue-se o Reino Unido (perto dos 500 mil passageiros) e Espanha (quase 400 mil).

No transporte de carga, a realidade é bem diferente. A carga movimentada em Março de 2022 (18.830 toneladas) nos aeroportos nacionais já ultrapassou a de Março de 2019 (de 17.322 toneladas). No entanto, a taxa de crescimento de 27% em Março reflecte uma desaceleração face à de Fevereiro, que se situou nos 48,1% e também face à de Janeiro, 39,2%.