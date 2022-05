Sporting garante Pedro Porro até 2025

Clube de Alvalade accionou a opção de compra do passe do defesa espanhol do Manchester City, que “blindou” com uma cláusula de 45 milhões de euros.

O Sporting accionou a opção de compra do passe do espanhol Pedro Porro, que assinou um contrato até 2025, com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, anunciou esta segunda-feira o clube da I Liga.

Porro, que nas últimas duas épocas jogou nos “leões” por empréstimo dos ingleses do Manchester City, vai continuar na equipa orientada por Rúben Amorim, depois de o Sporting ter accionado a opção de compra, de 8,5 milhões de euros.

“Estou muito contente. Sabia que vinha para um grande clube, mas não esperava ter conquistado aquilo que conquistei nestes dois anos e de termos criado a família e o grupo forte que criámos e que está à vista: jogamos bem e ganhamos títulos”, disse o futebolista, em declarações aos meios de comunicação do clube.

O lateral direito de 22 anos, internacional espanhol, cumpriu 72 jogos, com nove golos marcados e 10 assistências, nas duas temporadas ao serviço do Sporting, conquistando quatro troféus - um campeonato nacional, duas Taças da Liga e uma Supertaça.

Porro salientou que tinha o desejo de continuar em Alvalade, agradecendo a oportunidade que lhe foi dada no Sporting. “Tento dar o máximo desde sempre. Foi isso que me ensinaram e sei que para ser jogador de alto nível é preciso ter este tipo de exigência. Dar tudo até ao fim faz parte de mim e o apoio dos adeptos também me ajuda muito”, referiu.

O defesa espanhol diz que sabe “muito bem a exigência” de representar os “leões”, explicando que é necessário ter “garra, atitude e correr até ao fim”.

Porro chegou ao Sporting na época 2020-21, por empréstimo do Manchester City, depois de na época anterior ter sido cedido pelos “citizens” ao Valladolid.

Com formação feita entre o Don Benito e Rayo Vallecano, o lateral direito representou o Girona em 2018/19, época em que fez 34 encontros pela equipa da liga espanhola, tendo sido contratado pelo Manchester City.