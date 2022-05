Roland Garros: Elias completa dia perfeito para qualifiers portugueses

O tenista português Gastão Elias sobreviveu a uma longa batalha para avançar para a segunda ronda da fase de qualificação de Roland Garros, derrotando em três sets o argentino Nicolás Kicker.

De regresso ao Grand Slam francês, que não disputava desde que foi eliminado na primeira ronda do quadro principal em 2017, o 157.º jogador mundial precisou de 3h18m para se impor ao argentino com os parciais de 6-4, 6-7 (5-7) e 7-5.

O número três nacional teve a vitória na mão no segundo set, quando liderou por 5-1 no tie-break, mas foi obrigado a um esforço extra para levar de vencido o 206.º tenista do ranking ATP.

Elias, de 31 anos, sofreu o break no sexto jogo do terceiro parcial, mas conseguiu quebrar o serviço de Kicker no nono e no 11.º jogos, fechando o encontro no primeiro match-point.

Na segunda ronda do qualifying, na qual também já estavam os compatriotas Nuno Borges e Pedro Sousa, o português vai defrontar o espanhol Bernabé Zapata Miralles, 133.º jogador mundial.