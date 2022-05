Hercules & The Love Affair iniciam digressão mundial na Ponta do Sol

A vila da Ponta do Sol, na Madeira, recebe de 26 a 29 de Maio, o festival Aqui Acolá, onde os americanos Hercules & The Love Affair iniciarão a digressão mundial de suporte ao novo álbum, a lançar em Junho, e que conta com a voz de ANOHNI.

A vila da Ponta do Sol, na Madeira, irá acolher, de 26 a 29 de Maio, o festival Aqui Acolá, que decorrerá nos pontos mais emblemáticos da localidade, com palcos exteriores e interiores, o que inclui a frente mar, a zona histórica, o auditório do centro cultural John dos Passos, um cinema dos anos 30, uma antiga esquadra da polícia ou uma capela do séc. XVII.

O festival, que acontece pelo sexto ano, apresenta uma programação multidisciplinar com música, dança, teatro, cinema, literatura ou fotografia, destacando-se a estreia mundial em palco, a 27 de Maio, do novo álbum dos americanos Hercules & Love Affair, do músico-produtor Andy Butler. O disco chama-se In Amber, e será lançado globalmente a 17 de Junho, sendo o sucessor de Omnion de 2017. O álbum marca o regresso à colaboração entre Andy Butler e ANOHNI (Anthony and the Johnsons), que havia composto e cantado em cinco das canções do álbum homónimo de estreia, de 2008, dos Hercules & The Love Affair, quando estes pertenciam à editora DFA de James Murphy (LCD Soundsystem).

Agora, para além de voltar a cantar em várias canções, é também responsável pela co-produção e composição de parte do disco. Até agora são conhecidos dois singles – Amber, co-produzido por ANOHNI, e Poisonous storytelling, onde assume a liderança vocal. Outra das participações surpreendentes no disco é a do baterista e percussionista Budgie, parceiro de Siouxsie nos Siouxsie & The Banshees e The Creatures. O grupo estará em residência durante uma semana na Ponta do Sol a preparar a nova digressão, sendo o espectáculo da Madeira o primeiro da caminhada à volta do novo álbum. Durante o período de residência será realizado um mini-documentário sobre os dias na ilha.

Para além dos Hercules & Love Affair, o festival contará com concertos dos Linda Martini, Tcheka e Mário Laginha ou Tiago Bettencourt, enquanto o teatro estará representado por Atlas da Boca, criação de Gaya de Medeiros, artista brasileira a viver em Portugal, numa procura de novas narrativas realizada por dois corpos trans – a autora e Ary Zara – sobre a boca, enquanto ponto de intersecção de várias dicotomias, como identidade e voz, público e privado ou erotismo e política. Benjamin Clementine, Mayra Andrade ou Mercedes Peon foram alguns dos nomes que já passaram pelo evento em anos anteriores.