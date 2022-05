Segunda na TV: Brian Wilson, Chuva Negra, Paz e cidades sustentáveis

CINEMA

Diários de Otsoga

TVCine Edition, 20h20

Em tempos de pandemia, três amigos resolvem construir, juntos, um borboletário. Durante meses, partilham a casa, as tarefas e as próprias vidas. Estreado mundialmente na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cinema de Cannes, o filme é dirigido por Miguel Gomes e Maureen Fazendeiro, e conta com interpretações de Crista Alfaiate, Carloto Cotta e João Nunes Monteiro.

Love & Mercy - A Força de Um Génio

Cinemundo, 20h25

Bill Pohlad estreou-se como realizador com este biopic sobre Brian Wilson, cuja vida foi tocada pelo sucesso e pela genialidade, mas também pela luta constante contra os demónios interiores. Decorre em dois tempos: nos anos 1960, no auge da popularidade dos seus Beach Boys, e nos anos 1980, quando o músico é diagnosticado com esquizofrenia e controlado por um clínico que o mantém sob medicação excessiva. John Cusack, Elizabeth Banks, Paul Giamatti e Paul Dano assumem as personagens.

Chuva Negra

Fox Movies, 21h15

Um thriller de acção realizado por Ridley Scott, com argumento de Craig Bolotin e Warren Lewis, e banda sonora de Hans Zimmer. Uma dupla de polícias americanos (Michael Douglas e Andy Garcia) deixa escapar um perigoso assassino japonês e entra em conflito com a máfia japonesa – é tempo para um ajuste de contas com a yakusa. Nomeado para dois Óscares, Chuva Negra conta também com os actores Ken Takakura, Kate Capshaw e, na sua derradeira aparição no cinema, Yusaku Matsuda, que morreu em 1989, semanas depois da estreia.

Baby Driver - Alta Velocidade

Fox, 23h05

Espécie de musical de acção, escrito e realizado por Edgar Wright, foca-se num motorista de criminosos em fuga, que ouve música sem parar, para calar o zumbido constante que tem nos ouvidos desde que sofreu um violento acidente de automóvel – o mesmo em que os pais perderam a vida. Com uma banda sonora cuidadosamente seleccionada e a acção coreografada ao som dela, o filme foi nomeado para três Óscares técnicos. Ansel Elgort, Lily James, Kevin Spacey, Jamie Foxx, Jon Hamm, Jon Bernthal e Eiza González integram o elenco.

Cá por Casa Tudo Bem

RTP2, 23h11

Uma família italiana reencontra-se para celebrar as bodas de ouro de Alma e Pietro, os patriarcas. Tudo corre bem até uma tempestade os obrigar a prolongar a estadia. É então que antigos ressentimentos começam a despertar as mais inesperadas discussões. Gabriele Muccino realiza esta comédia, segundo um argumento seu e de Paolo Costella.

DOCUMENTÁRIO

Planeta A

RTP1, 22h53

No quinto episódio, João Reis viaja por vários países em busca de exemplos e soluções para cidades sustentáveis, desde a agricultura vertical em Copenhaga até à aposta na eficiência dos transportes públicos em Berlim. Composta por nove capítulos, debitados aos serões de segunda-feira, a série documental resulta de uma parceria entre a Fundação Gulbenkian e a televisão pública. Incide sobre os desafios da sustentabilidade no contexto das alterações climáticas, analisando, simultaneamente, o seu impacto social, político ou económico.

SÉRIES

Paz

RTP2, 12h07

Reposição da minissérie suíça, realizada por Mike Schaerer, que, ao longo de seis episódios, retrata uma família nos tempos imediatamente após a II Guerra Mundial. A paz pode ter chegado à Europa e a Suíça pode ter conseguido defender a sua “neutralidade armada”, mas há feridas de guerra a curar e muitos (e novos) desafios pela frente. Há quem dê prioridade à modernização da empresa do clã, quem tenha como missão apanhar nazis fugitivos e quem se encarregue de cuidar de jovens judeus em campos de refugiados.

Anatomia de Grey

RTP1, 23h49

A 16.ª temporada da série dramática criada por Shonda Rhimes, protagonizada por Ellen Pompeo e passada num hospital de Seattle regressa esta noite à estação pública para ocupar os serões de segunda-feira com doses duplas de episódios. Esta temporada ficou marcada por ter sido rematada mais cedo (e com menos cliffhangers do que é habitual), quando a pandemia obrigou a suspender a produção. Termina ao 21.º episódio.