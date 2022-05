Universidade do Porto atribui título Doutor Honoris Causa ao químico Michael Grätzel

Michael Grätzel foi “pioneiro” na área da tecnologia fotovoltaica, ao ter inventado as células solares sensibilizadas com corante, também conhecidas como “células de Grätzel”.

A Universidade do Porto (UP) vai distinguir, na sexta-feira, o investigador químico Michael Grätzel com o título de Doutor Honoris Causa, foi anunciado esta segunda-feira.

Michael Grätzel, de nacionalidade suíça e ascendência alemã, foi “pioneiro” na área da tecnologia fotovoltaica, ao ter inventado as células solares sensibilizadas com corante, também conhecidas como “células de Grätzel”. Estas células viriam a permitir o aparecimento das células solares de perovesquita (PSC), no qual o químico também teve um papel decisivo.

Numa nota partilhada na sua página oficial na Internet, a UP revela que a atribuição deste título ao investigador “habitualmente apontado como candidato a prémio Nobel na sua área”, por proposta da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), vai decorrer na sexta-feira, pelas 10h, no Salão Nobre da Reitoria.

Professor na Escola Politécnica Federal de Lausana, na Suíça, Michael Grätzel dirige o Laboratório de Fotónica e Interfaces e “abriu ainda um novo caminho para a produção de combustíveis verdes”, com o desenvolvimento de fotoeléctrodos nanoestruturados. O currículo do investigador, que integra a primeira posição de uma lista da Universidade de Stanford de 100 mil cientistas mundiais líderes em diferentes domínios, inclui diferentes distinções de excelência, como medalhas Diels-Planck-Lecture e August Wilhelm von Hofmann e prémios como Materials Today, Balzan, Fronteiras do Conhecimento da Fundação BBVA, Global Energy, Marcel Benoist, Millennium Technology e Internacional de Nanotecnologia RUSNANO.

O investigador, membro da Academia Suíça de Ciências Técnicas, da Academia Alemã de Ciências e outras sociedades científicas, publicou cerca de 1700 artigos e tem mais de 320 mil citações. No âmbito da atribuição do título Doutor Honoris Causa, está prevista uma aula na Faculdade de Engenharia, a partir das 16h de sexta-feira, proferida pelo próprio.

Michael Grätzel tem vindo a colaborar regularmente com a FEUP em projectos de investigação europeus e no apoio a estudantes de doutoramento. Desde 2008, mantém uma “estreita colaboração” com o professor Adélio Mendes, do Departamento de Engenharia Química da FEUP, com quem é co-autor da primeira patente de selagem a vidro assistida a laser de células solar sensibilizadas a corante. Ao longo do seu percurso, o investigador foi também convidado de diversas instituições, como a Universidade da Califórnia, em Berkeley, a Universidade Nacional de Singapura, a Universidade Técnica de Delft ou a Escola Politécnica Superior de Paris-Cachan.