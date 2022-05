“Ninguém ocupa uma casa só porque quer”

As casas estavam vazias há anos. Algumas, ouve-se pelo bairro, há mais de 15. As famílias são todas oriundas dali. Nasceram em apartamentos onde ainda residem os pais, tios, avós deles, e quando, segundo dizem, se viram sem alternativa a um alojamento que pudessem pagar, arrombaram as portas daqueles apartamentos devolutos e sem serventia há tanto tempo e ocuparam-nos. Passaram-se, em alguns casos, mais de dois anos. Agora estão a ser retiradas à força e as casas voltam a ser emparedadas. No Bairro da Quinta do Griné, em Aveiro, onde tudo isto se desenrola, há tendas a nascerem à porta dos edifícios e ainda poucas respostas para o que vai acontecer a seguir.