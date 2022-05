Suécia junta-se à Finlândia no caminho da NATO

A Suécia vai dar a entrada com o pedido de adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), depois de o Partido Social-Democrata (PSD), actualmente no poder, ter decidido alterar a sua visão política de décadas para melhor garantir a segurança do país em função da ameaça representada pela Rússia, depois da invasão da Ucrânia.

“O melhor para a segurança da Suécia e do povo sueco é a adesão à NATO”, afirmou a primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson numa conferência de imprensa, citada pela Reuters.

A decisão dos sociais-democratas chegou no mesmo dia em que a Finlândia anunciou que irá formalmente apresentar o seu pedido de adesão à Aliança Atlântica e os dois países sempre disseram que gostariam que os processos de entrada fossem coordenados.

Com um apoio maioritário dos suecos à decisão de entrar na NATO, numa mudança drástica de opinião provocada pela guerra na Ucrânia, os sociais-democratas chegaram à conclusão que estava na altura de alterar também a sua perspectiva e de concordar com pôr fim a 200 anos de neutralidade da Suécia, que lhe permitiu escapar a dois conflitos mundiais.​

“Para nós, sociais-democratas, é claro que o não alinhamento militar serviu bem à Suécia, mas a nossa conclusão é que já não nos servirá no futuro”, disse a primeira-ministra. “Amanhã [segunda-feira] irei assegurar que haja um apoio parlamentar alargado no Riksdag para um pedido de adesão da Suécia e, depois disso, de que estamos prontos para tomar uma decisão governamental”, acrescentou a primeira-ministra.

A tarefa de Magdalena Andersson está facilitada à partida porque se trata de um tema que tem o apoio generalizado dos deputados.

A chefe do Governo sueco lembrou, no entanto, que esta mudança de política do país não pressupõe alterações naquilo que a Suécia continua a considerar uma parte importante da sua política externa, o seu papel na promoção do desarmamento nuclear.