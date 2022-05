Glória e agonia do Cineclube do Porto, “uma casa de resistência”

No arquivo de Manuel Vitorino, cinéfilo incurável e orgulhoso cineclubista por muitos anos, acumulavam-se fragmentos de uma “história por contar”. O jornalista reformado, e historiador de formação, sabia ter nas estantes de casa material precioso: livros, revistas, recortes de jornais, documentos, fotografias, incontáveis programas de sessões cinematográficas. Sabia, acima de tudo, guardar uma narrativa arredada de cronologias oficiais ou feitas pela metade sobre o Cineclube do Porto. Com a vontade de “escavar mais fundo” – e este arquivo pessoal como ponto de partida –, Manuel Vitorino fez nascer o livro A Vida é um Filme – Histórias e Memórias do Cineclube do Porto (Edições Afrontamento). Coordenada por si, a obra reúne textos de várias personalidades cujas vidas se entrelaçaram com a desta instituição portuense: crónicas sobre cinema, a instituição, memórias mais ou menos pessoais, homenagens (Henrique Alves Costa merece destaque). O “mérito”, orgulha-se Vitorino, foi pôr no papel o que estava “debaixo do tapete”. Com emoção, mas “sem sectarismos”.