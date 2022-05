Quando as neurociências não ajudam

As neurociências estão por todo o lado. Estão na moda e falam de (quase) tudo. Impõem-se cada vez mais e tornam-se imprescindíveis em áreas como a educação, o desporto, o marketing e a política, obviamente a medicina e a psicologia. Sabe-se muito mais e de tudo. No que respeita à clínica psicológica, talvez se saliente o funcionamento motor e cognitivo, o comportamento e as emoções, as adições e como tudo vai interagindo.