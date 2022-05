Portugal segue tendência europeia de moderação salarial no Estado

Em tempo de inflação alta, a generalidade dos governos da zona euro aponta para uma evolução moderada das massas salariais no sector público. Uma opção com consequências para toda a economia

A actual contenção do Executivo na hora de falar de aumentos salariais não é um exclusivo de Portugal. Com a inflação a atingir os valores mais altos das últimas décadas, a grande maioria dos governos europeus, incluindo o português, está a tentar adiar - argumentando que não querem alimentar uma espiral inflacionista ou simplesmente para voltar a equilibrar as contas públicas - a concretização de actualizações salariais que compensem integralmente o efeito que a subida dos preços tem no poder de compra dos funcionários públicos.