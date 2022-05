V. Guimarães encerra I Liga com goleada frente ao Gil Vicente

O Vitória de Guimarães encerrou neste domingo a edição de 2021/22 da I Liga portuguesa de futebol com uma goleada na recepção ao Gil Vicente, por 5-0, no último jogo da 34.ª e derradeira jornada.

Num encontro disputado à porta fechada, devido a castigo, os vimaranenses impuseram-se no 306.º e último jogo da competição, com golos de Óscar Estupiñán, aos 20 minutos, Rúben Lameiras, aos 51’, Janvier, aos 83’, Ricardo Quaresma, aos 84’, e Bruno Duarte, aos 90’.

Apesar do desaire, o Gil Vicente termina o campeonato no quinto lugar, com 51 pontos, assegurando a presença nas pré-eliminatórias da Liga Conferência Europa, enquanto o Vitória de Guimarães, sexto com 48, apenas se junta aos barcelenses se o campeão FC Porto bater o Tondela na final da Taça de Portugal.