Rio Ave e Casa Pia sobem à I Liga na próxima época

Rio Ave e Casa Pia subiram, neste domingo, à I Liga, com os vila-condenses a conquistarem o título de campeões da II Liga. Já o Desportivo de Chaves, o outro clube que tinha hipóteses de assegurar o apuramento directo ao primeiro escalão do futebol português, ficou em terceiro lugar da tabela e vai jogar um play-off com o Moreirense para saberem qual destes dois emblemas é o último a garantir uma vaga entre os melhores.

Em Vila do Conde, o Rio Ave assegurou o título de campeão com um triunfo por 3-0 sobre o Desp. Chaves. O primeiro golo do jogo foi apontado logo no primeiro minuto da partida, por Aziz, que desviou para dentro da baliza flaviense uma bola que embateu no poste.

Já o 2-0 surgiu a cerca de dez minutos dos 90’, quando Pedro Amaral cruzou e Aderllan apareceu primeiro que a defesa flaviense para cabecear para o fundo da baliza e, logo de seguida, o defesa central bisou na partida, fixando o resultado final.

O Rio Ave regressa, assim, ao primeiro escalão do futebol português um ano depois de ter descido e, para mais, com o estatuto de campeão da “segundona”, sucedendo ao Estoril. É a terceira vez na história que o Rio Ave vence a II Liga, depois das conquistas nas épocas de 2002/03 e 1995/96.

Já o Casa Pia começou cedo a fazer pela vida. Dependendo apenas de si para subir de escalão – se vencesse o Leixões, no Estádio do Mar, garantia a promoção -, a equipa lisboeta marcou cedo e “resolveu” o jogo em pouco mais de 15 minutos.

Frente ao oitavo classificado da II Liga, Muscat inaugurou o marcador para os “gansos”, aos 10’, na sequência de um canto. João Vieira dilatou a vantagem dois minutos depois, com um remate à entrada da área e Jota fez o 3-0 aos 16’, marcando assim à sua anterior equipa. O avançado casapiano ainda bisou aos 39’, após um canto, e levou o Casa Pia para o intervalo com uma confortável vantagem de 4-0.

Na segunda parte, o Leixões ainda reduziu para 4-1, por intermédio de Leo Bolgado, mas Derick Poloni, já no período de descontos fez o 5-1 final.

O Casa Pia regressa assim ao principal escalão do futebol português onde esteve apenas uma vez, em 1938/39.

Já o Desp. Chaves, que esteve pela última vez na I Liga em 2018/19, vai ter que disputar a última vaga disponível com o Moreirense, num play-off a duas mãos.

Na luta pela manutenção, o Sporting da Covilhã, 16.º classificado com 33 pontos, e o Varzim, 17.º com 32, vão tentar fugir à descida directa e garantir pelo menos o play-off com uma equipa da Liga 3.

Os serranos viajam até à região de Lisboa para defrontar o Estrela da Amadora e o Varzim recebe o Mafra. Ambos os encontros têm início agendado para as 15h30 e encerram esta edição da II Liga.

A Académica, última classificada, já está despromovida à Liga 3.