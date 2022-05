Peter Moore (1944-2022), o homem que revolucionou a cultura das sapatilhas

Muito do que a Nike e a Adidas são hoje deve-se a Peter Moore e aos seus cartazes, sapatilhas e logótipos, entre os quais se inclui a imagem icónica de Michael Jordan a saltar de braços e pernas esticados. Morreu no dia 29 de Abril, aos 78 anos.

Quando Peter Moore desenhou o primeiro modelo das Air Jordan, em 1985, o seu objectivo era apenas criar umas sapatilhas que servissem nos pés de Michael Jordan, que calçava 45 no pé esquerdo e 45,5 no direito. O jogador de basquetebol procurava um modelo com solas baixas ao ponto de conseguir sentir o chão. Moore não só ambicionava criar umas “sapatilhas de basquetebol de verdade”, com as quais “o melhor jogador do mundo” poderia vir a jogar, mas também “algo único, nunca antes visto”, diria mais tarde à revista Slam.