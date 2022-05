Miguel Oliveira cai e não termina o GP de França

A 7.ª prova do calendário do Mundial de MotoGP foi ganha por Enea Bastianini.

Miguel Oliveira (KTM) desistiu, neste domingo, do Grande Prémio de França em MotoGP depois de ter sofrido uma queda - a terceira do fim-de-semana, a três voltas do fim. O triunfo na corrida acabou por sorrir a Enea Bastianini (Ducati), 2,718 segundos à frente de Jack Miller (Ducati) e a 4,182 segundos de Aleix Espargaró (Aprilia), que completaram o pódio.

O piloto português rodava em 9.º lugar, depois de ter recuperado oito posições desde a partida, quando não conseguiu evitar ir ao asfalto. Na altura, Oliveira estava na luta pelo oitavo posto com o companheiro de equipa Brad Binder.

A KTM de Oliveira despistou-se na curva 2 do circuito de Le Mans, fazendo com que o português perdesse a hipótese de somar sete (se ficasse em novo) ou oito pontos, caso terminasse em oitavo.

Oliveira continua, assim, na 11.ª na classificação do Mundial de pilotos, com 83 pontos, uma classificação liderada pelo francês Fábio Quartararo (Yamaha), que foi quarto em Le Mans, e soma 102 pontos.

O Mundial de MotoGP segue para a pista de Mugello com o GP de Itália, a oitava prova da época, no fim-de-semana de 29 deste mês de Maio.

