City esteve perto do KO, mas está a uma vitória do título

A equipa de Manchester esteve a perder por 2-0 em Londres, mas conseguiu empatar com o West Ham (2-2) e depende apenas de um triunfo para conquistar a Premier League.

Foi um grande susto para João Cancelo e Bernardo Silva - Rúben Dias continua lesionado -, mas depois de chegar ao intervalo no London Stadium a perder por 2-0, o Manchester City garantiu no terreno do West Ham um empate (2-2) que deixa a equipa de Pep Guardiola a depender apenas de si para garantir na última jornada o oitavo título inglês – o sexto na última década.

Com três pontos de vantagem sobre o Liverpool para gerir nas últimas duas jornadas, Guardiola viajou até Londres com o conforto de cinco triunfos consecutivos na Premier League com 22 golos marcados, mas o West Ham, em queda de rendimento neste final de época – quatro derrotas nos últimos cinco jogos -, conseguiu encostar os “citizens” às cordas e ameaçar deixar a luta pelo título ainda mais incerta.

Apesar de o City ter entrado melhor, aos 24’, Jarrod Bowen, com um remate cruzado de pé esquerdo, bateu pela primeira vez Ederson e, em cima do intervalo, o extremo inglês, num lance similar, bisou na partida e deixou Guardiola em maus lençóis.

A precisar de pelo menos um ponto para manter a liderança isolada - o Liverpool joga terça-feira em Southampton -, o treinador espanhol não mexeu ao intervalo – nem ao longo de toda a partida -, mas o jogo começou a mudar logo no quarto minuto da segunda parte, após Grealish reduzir.

Com o domínio habitual – quase 80% de posse de bola no final -, o City foi construindo oportunidades até que, aos 69’, Vladimir Coufal marcou na própria baliza e recolocou tudo empatado.

Mesmo tendo o ponto que precisava, os “citizens” não abrandaram o ritmo e, a menos de cinco minutos do final, Riyad Mahrez teve a oportunidade de completar a reviravolta, mas o argelino, na cobrança de um penálti, permitiu que o polaco Fabiański defende-se o remate.

Com o empate, o City passa a ter quatro pontos de vantagem sobre o Liverpool e, se os “reds” ganharem o jogo que têm em atraso em Southampton, Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva garantem o título inglês se a equipa de Manchester derrotar na última jornada em casa o Aston Villa.